Farming Simulator 22 accueille sa première mise à jour gratuite

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La première grosse mise à jour de Farming Simulator 22 est désormais disponible ! Elle apporte gratuitement de nouvelles machineries lourdes ! Dans ce patch 1.2, l’éditeur et développeur GIANTS Software ajoute 16 nouveaux véhicules et outils, ainsi que de nombreuses optimisations et améliorations.

La Case IH Steiger Series est de retour et de nouvelles marques font leur entrée

Alors que la Case IH Steiger Quadtrac dont le moteur va jusqu’à 692 chevaux fait son grand retour, aux côtés de la Case IH Steiger Rowtrac et de la Case IH Steiger Wheeled, de nouvelles marques sont également introduites pour la première fois avec cette mise à jour. En effet, le constructeur américain ABI Attachments, le danois Kongskilde Agriculture, ainsi que l’entreprise néerlandaise Vervaet font leur entrée avec les machines suivantes :

ABI 1600 ● ABI 550 ● Amazone T-Pack U ● Bomech Trac-Pack ● Case IH Steiger Quadtrac AFS Connect Series ● Case IH Steiger Rowtrac AFS Connect Series ● Case IH Steiger Wheeled AFS Connect Series ● Fliegl Agrartechnik Noah TTW 140 ● Kongskilde GXF 3605 P ● Kongskilde GXT 13005 P ● Krone BiG Pack 1290 HDP VC ● Krone GX 520 ● KUHN PRIMOR 15070 M ● Landini Series 7 Robo-Six ● Samasz Tornado 252 ● Vervaet Hydro Trike 5×5

Le patch 1.2 ajoute davantage d’objets et d’améliorations :

De nombreux ajouts et améliorations enrichissent l’expérience agricole. GIANTS Software intègre également de nouveaux objets tels qu’un mobile-home une vieille grange, mais également la possibilité de les placer librement pour créer plus de dynamisme dans la construction des fermes. De plus, le travail des champs est plus intelligible qu’auparavant. En effet, les informations montrent dorénavant le rendement potentiel ainsi que l’outil recommandé pour retirer les mauvaises herbes.

Cette première mise à jour est disponible dès maintenant avec le patch 1.2. GIANTS Software continuera de fournir de nouveau contenu ainsi que des améliorations.

Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et Stadia.