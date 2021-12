Sonic Colours: Ultimate revient sur les bons retours de la presse !

Partager Facebook

A l’occasion des fêtes de fin d’année, SEGA revient aujourd’hui sur les bons retours de la presse concernant Sonic Colours: Ultimate , la version survitaminée de l’iconique jeu de plateformes sorti en 2010, Sonic Colours. L’éditeur en profite également pour confirmer la sortie d’une toute nouvelle mise à jour améliorant l’expérience du joueur, disponible dès maintenant.

Développé par Blind Squirrel Entertainment, Sonic Colours: Ultimate apporte un vent d’air frais à cette version grâce à des visuels améliorés, à des propriétés additionnelles mais aussi grâce au nouveau mode « Rival Rush », proposant ainsi aux joueurs l’ultime expérience Sonic. Sonic Colours: Ultimate est disponible sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™.

Dans Sonic Colours: Ultimate, le terrible Dr. Eggman a construit un gigantesque parc d’attractions à thème interstellaire qui propose des manèges incroyables et des attractions pleines de couleurs. Le parc est alimenté à l’aide d’une race alien qu’il a capturée, appelée les « Wisps ». Utilisez la vitesse de Sonic afin de libérer les Wisps et d’apprendre le secret de leurs incroyables pouvoirs, tout en explorant six mondes colorés et uniques. Les capacités de Sonic seront mises à rude épreuve dans cette folle aventure, mais les Wisps seront à même de vous aider grâce à leurs pouvoirs mystiques conférant de grandes responsabilités.

À propos des Wisps :

​​ Vitesse superSonic et action en continu : Accélérez jusqu’à atteindre une vitesse qui vous tiendra en haleine, manœuvrez pour éviter les obstacles et voyagez à travers différents mondes. Attendez le bon moment pour attaquer afin de charger votre puissance et atteindre la vitesse super « Sonic » !

Accélérez jusqu’à atteindre une vitesse qui vous tiendra en haleine, manœuvrez pour éviter les obstacles et voyagez à travers différents mondes. Attendez le bon moment pour attaquer afin de charger votre puissance et atteindre la vitesse super « Sonic » ! Un parc d’attractions intergalactique : Explorez de magnifiques environnements tels que la Sweet Mountain, une montagne remplie de délicieuses douceurs ou encore le Parc Aquatique où piscines et vie sous-marine vous attendent !

Explorez de magnifiques environnements tels que la Sweet Mountain, une montagne remplie de délicieuses douceurs ou encore le Parc Aquatique où piscines et vie sous-marine vous attendent ! Le pouvoir des Wisps : Transformez Sonic en réunissant des Wisps afin de sortir triomphant de vos ennemis et découvrir les secrets du parc d’attractions spatial de Robotnik. Avec le Wisp fantôme de Jade, vous pourrez par exemple passer à travers la matière et découvrir de nouveaux chemins.

Les Wisps blancs : Remplissent votre jauge de boost et vous font passer en super vitesse, pulvérisez ainsi les obstacles et les ennemis qui se trouvent sur votre chemin.

Remplissent votre jauge de boost et vous font passer en super vitesse, pulvérisez ainsi les obstacles et les ennemis qui se trouvent sur votre chemin. Les Wisps cyans : Transforment Sonic en un puissant laser couleur cyan, déplacez-vous alors dans le niveau à la vitesse de la lumière et défoncez les ennemis sur votre passage.

: Transforment Sonic en un puissant laser couleur cyan, déplacez-vous alors dans le niveau à la vitesse de la lumière et défoncez les ennemis sur votre passage. Les Wisps jades : Transforment Sonic en un fantôme de jade, volez et foncez à travers des objets solides afin d’atteindre des zones cachées.

Transforment Sonic en un fantôme de jade, volez et foncez à travers des objets solides afin d’atteindre des zones cachées. Les Wisps roses : Transforment Sonic en une pique rose capable de rouler sur les murs et les plafonds afin d’échapper aux attaques ennemies.

Transforment Sonic en une pique rose capable de rouler sur les murs et les plafonds afin d’échapper aux attaques ennemies. Les Wisps verts : Font de Sonic un planeur vert capable d’atteindre des zones plus élevées et franchissez ainsi les obstacles dangereux par voie aérienne.

Font de Sonic un planeur vert capable d’atteindre des zones plus élevées et franchissez ainsi les obstacles dangereux par voie aérienne. Les Wisps oranges : Transforment Sonic en fusée orange, pourfendez l’air et atteignez des hauteurs encore jamais égalées.

Transforment Sonic en fusée orange, pourfendez l’air et atteignez des hauteurs encore jamais égalées. Les Wisps bleus : Intervertissent les anneaux bleus et les blocs bleus pour ouvrir de nouvelles routes, transformez Sonic en un cube bleu pour écraser vos ennemis.

Intervertissent les anneaux bleus et les blocs bleus pour ouvrir de nouvelles routes, transformez Sonic en un cube bleu pour écraser vos ennemis. Les Wisps jaunes : Transforment Sonic en une foreuse jaune, creusez dans le sol ou devenez une torpille sous l’eau.

Transforment Sonic en une foreuse jaune, creusez dans le sol ou devenez une torpille sous l’eau. Les Wisps violets : Transforment Sonic en une frénésie violette affamée, mangez tout ce qui se trouve sur votre chemin.

À propos de Sonic :