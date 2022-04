Crossfire: Legion sortira en accès anticipé le 24 mai 2022 !

Partager Facebook

Crossfire: Legion offre la possibilité d’incarner le commandant intrépide d’une des trois factions du jeu, Black List, Global Risk et New Horizon, alors qu’ils s’affrontent à travers divers terrains et environnements afin d’assoir leur suprématie.

La version en accès anticipé permettra aux joueurs de parcourir le premier acte de la campagne, de participer à des parties en co-op mais également à deux modes multijoueurs. Ils pourront aussi prendre part à la compétition en s’affrontant pour être à la première place du classement mondial.

Les joueurs monteront leur propre armée personnalisée afin de terrasser leurs ennemis. Cependant, chaque intervention nécessitera un plan de secours, il leur faudra alors adapter leur stratégie au cours de la partie afin de la remporter.

À propos de Crossfire: Legion

Le monde est en conflit. Black List et Global Risk voient un nouvel entrant se joindre à leur lutte sans fin pour la domination idéologique, avec l’arrivée de New Horizon sur le champ de bataille.

Levez et personnalisez votre armée pour prendre part à d’intenses combats en ligne et bâtissez votre propre légende à mesure que vous gravissez les échelons.

C’est une nouvelle génération de guerres qui approche !