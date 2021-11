FarmVille 3 est disponible dans le monde entier

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Lancé sur mobiles et MacOS, le nouveau titre de la franchise FarmVille invite les joueurs à donner vie à leur propre ferme avec des personnages attachants, des animaux adorables et de nouvelles fonctionnalités.

Le jeu social de simulation agricole est désormais disponible officiellement dans le monde entier en téléchargement sur les appareils iOS et Android, ainsi que sur Mac M1.

Douze ans – et plus de 700 millions de téléchargements – après la sortie du premier titre FarmVille en 2009, FarmVille 3 donne vie à un nouveau monde habité par un casting rempli de personnages entièrement animés et d’animaux interactifs.

La guide bien-aimée Marie fera son grand retour pour accueillir la communauté Farmville ainsi que les nouveaux joueurs et les aider à construire leur ferme et à compléter les défis. Elle sera épaulée par un nouveau casting d’ouvriers agricoles, chacun avec sa propre histoire et ses propres compétences. Ces personnages assisteront les joueurs avec les nouveaux éléments du jeu, dont de nouvelles fermes à personnaliser et l’élevage.

Les joueurs peuvent dès à présent s’évader dans ce nouvel univers et adopter, nourrir et élever des bébés animaux parmi plus de 150 races. Leurs efforts parentaux seront récompensés avec des produits de la ferme, tels que de la laine ou du beurre.

« FarmVille 3 immerge les joueurs dans une nouvelle expérience FarmVille visuellement époustouflante, infusée de l’esprit de ferme, d’aventure et de lien social que des centaines de millions de fans ont aimé », déclare Bernard Kim, President of Publishing de Zynga. « Nous invitons chaleureusement une nouvelle génération de joueurs à rencontrer les sympathiques nouveaux personnages de FarmVille et ses adorables animaux, qui s’épanouissent dans une campagne magnifique remplie d’amour et d’humour. »

Nouvelles fonctionnalités

Une variété d’animaux – Les joueurs peuvent collecter, coupler et élever plus de 150 races d’animaux, telles que les classiques poulets et vaches, des tigres exotiques et même de duveteux alpagas

– Les joueurs peuvent collecter, coupler et élever plus de 150 races d’animaux, telles que les classiques poulets et vaches, des tigres exotiques et même de duveteux alpagas Divers ouvriers agricoles – 30 personnages aux compétences utiles, comme la cuisine, la pêche, le bûcheronnage ou l’artisanat, aideront les joueurs tout au long de leur aventure

– 30 personnages aux compétences utiles, comme la cuisine, la pêche, le bûcheronnage ou l’artisanat, aideront les joueurs tout au long de leur aventure Un monde vivant – Les joueurs peuvent contrôler la météo avec des mécaniques de jeu dynamiques pour accélérer la croissance de leurs cultures, pêcher plus de poissons ou gagner plus de pièces

– Les joueurs peuvent contrôler la météo avec des mécaniques de jeu dynamiques pour accélérer la croissance de leurs cultures, pêcher plus de poissons ou gagner plus de pièces De nombreuses options de personnalisation – Les joueurs peuvent vêtir leurs ouvriers agricoles de tenues saisonnières comme un costume de citrouille pour Halloween, ou encore ajouter une touche personnelle à leur ferme, à l’abris de leurs animaux ou à leur véhicule grâce à une pléthore d’options de design à thème, telles qu’un décor moderne ou victorien

– Les joueurs peuvent vêtir leurs ouvriers agricoles de tenues saisonnières comme un costume de citrouille pour Halloween, ou encore ajouter une touche personnelle à leur ferme, à l’abris de leurs animaux ou à leur véhicule grâce à une pléthore d’options de design à thème, telles qu’un décor moderne ou victorien Des fonctionnalités sociales – Les joueurs ont la possibilité de former leur propre coopérative pour s’échanger des produits et s’entraider afin de gagner des événements et remporter des décorations exclusives

Les joueurs qui téléchargent FarmVille 3 durant les deux semaines qui suivent le lancement recevront un kit de démarrage spécial qui contient notamment des éléments décoratifs afin de personnaliser leur propriété, ainsi qu’une photo de profil « Early Bird ».

FarmVille 3 est le nouvel opus de la série FarmVille, qui comprend également FarmVille 2: Country EscapeetFarmVille 2: Tropic Escape.

FarmVille 3 est disponible dès à présent sur iOS, Android et Mac M1 en téléchargement gratuit.