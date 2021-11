Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles s’étoffe de deux nouveaux personnages

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, reçoit sa première mise à jour gratuite sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam !

Cette dernière introduit deux nouveaux personnages jouables au roster du mode Versus, tous deux membres des puissantes Douze Lunes Démoniaques. Tout d’abord, Rui, Cinquième Lune Inférieure et démon du mont Natagumo. Ensuite, Akaza, Troisième Lune Supérieure, un guerrier qui est apparu lors du film Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train et qui ne rêve que d’atteindre son plein potentiel de puissance.

Les joueurs peuvent également se tester eux-mêmes à travers plusieurs missions en ligne qui leur permettront de gagner des points Kimetsu qu’ils pourront alors utiliser pour débloquer de fantastiques récompenses. Tout ce nouveau contenu sera disponible immédiatement après qu’ils aient téléchargé et installé la dernière mise à jour du jeu (v1.11).

Pour rappel, les joueurs doivent posséder la même version de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles pour jouer ensemble en ligne. Nous recommandons donc à tout le monde d’installer le dernier patch afin de s’assurer une bonne compatibilité.

À propos de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles :