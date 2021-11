Farming Simulator 22 met en avant une flopée de véhicules dans un nouveau trailer

Partager Facebook

Plus que trois semaines avant de pouvoir démarrer vos tracteurs dans Farming Simulator 22 ! L’éditeur et développeur GIANTS Software offre un avant-goût de l’impressionnante flotte de véhicules agricoles disponible dans le jeu.

Une reproduction authentique

Plus de 400 machines et outils agricoles ont été numérisés dans le jeu pour proposer une reproduction la plus authentique possible, tous issus des marques les plus renommées du milieu agricole telles que Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra. Bien d’autres encore sont à retrouver dans Farming Simulator 22.

Afin de réaliser une reproduction fidèle, GIANTS Software s’est rapproché des constructeurs et a prêté attention aux moindres petits détails, jusqu’aux boulons utilisés dans chaque machine.

Des machines plus réalistes que jamais

Une reproduction pas que visuelle, mais également auditive ! En effet, le département sonore de GIANTS Software a considérablement amélioré l’aspect audio de Farming Simulator 22, notamment avec une transformation des sons en temps réel qui répond à l’environnement du jeu.

« Farming Simulator 22 ne propose pas seulement le nombre de machines agricoles le plus important de la série, mais également la reproduction la plus fidèle de véritables outils, et nous en sommes très fiers. Nous remercions tous nos partenaires pour cette collaboration » déclare Thomas Frey, directeur créatif chez GIANTS Software.

Farming Simulator 22 sera disponible le 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PlayStation® 4, Xbox One et Stadia.

Toutes les personnes qui précommanderont Farming Simulator 22 recevront le pack CLAAS XERION SADDLE TRAC, qui comprendra le CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC, ainsi que quatre machines KAWECO. De plus, selon la région, la jaquette de la version standard aura en vedette la Massey Ferguson MF 8S, la Fendt 900 Vario, la Case IH AFS Connect Magnum ou la Zetor Crystal.