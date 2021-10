FarmVille 3 ouvre ses préinscriptions et sera disponible le 4 novembre 2021

Partager Facebook

Le jeu social de simulation agricole sortira le 4 novembre 2021 dans le monde entier sur les appareils iOS et Android, ainsi que sur les ordinateurs Apple équipés du système M1. Zynga a également le plaisir de dévoiler la première bande-annonce du jeu, dans laquelle apparaissent Marie, de nouveaux personnages ainsi que les adorables animaux qui attendent les joueurs dans FarmVille 3.

« Il y a 11 ans, FarmVille a débarqué sur la scène vidéoludique et a formé une communauté fidèle, qui s’est traduite par plus de 700 millions d’installations pour la franchise FarmVille à travers le monde », déclare Bernard Kim, President of Publishing de Zynga. « Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’ouvrir les préinscriptions pour FarmVille 3. Ce jeu est conçu pour captiver l’imagination des nombreux fans qui ont apprécié FarmVille au cours de la décennie passée, ainsi que l’enthousiasme d’une nouvelle génération de joueurs. »

FarmVille 3 comprendra plus de 150 races d’animaux parmi lesquels figureront des poulets, des vaches et de nouvelles espèces exotiques comme des tigres amicaux et de duveteux alpagas ! Les joueurs pourront adopter, nourrir et élever des bébés animaux tels que d’adorables poussins, agneaux, porcelets et bien d’autres créatures mignonnes. Ils seront récompensés pour leurs efforts parentaux en recevant des objets spéciaux qui les aideront tout au long de leur parcours.

Marie fera son grand retour et sera une guide familière pour la communauté FarmVille, tout en accueillant les nouveaux joueurs qui désirent exploiter leur terre pour la toute première fois. Elle sera accompagnée par plus de 30 personnages différents dotés de compétences utiles comme la cuisine, la pêche, le bûcheronnage et l’artisanat afin d’aider les joueurs à développer leur ferme.

La météo aura aussi son rôle à jouer ! Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, les joueurs pourront consulter les prédictions météorologiques du jeu et les utiliser à leur avantage afin de booster leur prochaine récolte ou de planifier leur prochaine pêche.

Les joueurs peuvent dès à présent s’inscrire afin de recevoir les actualités de FarmVille 3 et faire partie des premiers à être alertés lors du lancement du jeu le 4 novembre. Au cours des deux premières semaines suivant la sortie mondiale, les joueurs qui téléchargent FarmVille 3 recevront un kit de démarrage spécial qui contiendra notamment des éléments décoratifs afin de personnaliser leur propriété, ainsi qu’une photo de profil « Early Bird ».