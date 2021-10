Lineage2M : la bêta fermée débutera le premier novembre

Partager Facebook

Le MMORPG mobile Lineage2M, qui a rencontré un immense succès en Corée du Sud, sera lancé sur iOS et Android cet hiver en occident. Lineage2M s’inspire du vaste monde de la version PC de Lineage 2 et sortira simultanément dans 29 pays, accompagné de traductions anglaise, allemande, française, espagnole, russe, et polonaise. Les joueurs peuvent dès à présent d’inscrire sur iOS et Android pour recevoir des récompenses au lancement, et participer à la bêta fermée qui aura lieu du 1er au 7 novembre.

Lineage2M sera également disponible sur PURPLE, la plateforme de cross-play de NCSOFT. Grâce à PURPLE, les joueurs de Lineage2M pourront poursuivre sur mobile une partie débutée sur PC et inversement. La bêta fermée de Lineage2M aura lieu exclusivement sur PURPLE.

Lineage2M dispose de graphismes en 4K, d’environnements extrêmement détaillés, et de temps de chargement réduits au minimum. Ce ne sont pas moins de 10.000 joueurs qui pourront s’affronter dans les gigantesques batailles du plus grand monde ouvert jamais déployé sur mobile.

Lineage2M s’inspire de l’univers de Lineage et propose cinq types de personnages jouables : les humains, les elfes, les nains, les elfes noirs, et les orques. Chaque personnage dispose d’une profession qui est fonction de l’arme qu’il ou elle utilise. Que ce soit l’épée, la double lame, la dague, l’arc, le bâton, ou encore l’orbe, chacune de ces armes a des forces et des faiblesses. Toutes les classes seront disponibles lors de la bêta fermée, mais la progression sera remise à zéro avant le lancement du jeu.

Lineage2M a explosé tous les records du marché du jeu mobile sud-coréen. Plus de 7 millions de préinscriptions ont été enregistrées au moment du lancement du jeu en Corée du Sud, c’est un record national. Toutes ces préinscriptions ont été comptabilisées en seulement 57 jours, ce qui est également un record. Un million de joueurs se sont inscrits en seulement 7 heures, 2 millions en 18 heures, et 3 millions en 5 jours. Lors de sa première année d’exploitation, Lineage2M a rassemblé plus de 26 millions de joueurs.