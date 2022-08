Fatal Fury x Fall Guys : Terry et Mai s’apprêtent à débarquer dans le Blunderdome

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

es costumes Terry Bogard et Mai Shiranui seront disponibles dans Fall Guys dès le 4 août.

Les stars iconiques Terry Bogard et Mai Shiranui débarqueront ainsi dans le Blunderdome parés de la fameuse casquette rouge et blanc, d’une paire de jeans et d’un veston pour Terry et d’une queue-de-cheval haute pour Mai.

En compléments de ces costumes stylés, Fall Guys introduira une nouvelle bannière ainsi qu’une nouvelle emote. L’ensemble pourra être obtenu du 4 au 8 août !

Costume Terry Bogard ​ ​ ​ ​ ​

Costume Mai Shiranui ​ ​ ​ ​ ​

Bannière « Shiranui Style of Ninja Arts »

Emote « C’mon, C’mon »

Les items de cette collaboration seront également disponibles dans un bundle.