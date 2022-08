GAMESCOM : Bandai Namco dévoile son line up

Partager Facebook

Bandai Namco Europe a annocé son line up pour la Gamescom 2022, qui comprends trois titres à venir : Park Beyond et The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me, jouable pour la première fois, ainsi que ONE PIECE ODYSSEY.

Park Beyond est une nouvelle approche de simulation de gestion de parc d’attractions, développée par le studio allemand Limbic Entertainment. Dans la peau d’un architecte visionnaire, les joueurs devront s’atteler à la tâche fantastique de construire et de gérer chaque détail de leur propre parc d’attractions, avec une touche d’originalité.

The Devil in Me est le nouveau chapitre de The Dark Pictures Anthology, une série de jeux d’horreur cinématographiques autonomes, conçue pour présenter de nouvelles expériences terrifiantes. Dans The Devil in Me, l’équipe de télévision de Lonnit Entertainment reçoit un appel téléphonique mystérieux d’un certain Granthem Du’Met, qui leur propose de se rendre à une reconstitution du « Murder Castle », hôtel de H.H. Holmes. Le fondateur de la chaîne, Charlie Lonnit, voit là une occasion inespérée de sauver son émission.

ONE PIECE ODYSSEY transporte l’équipage du Chapeau de Paille sur une nouvelle île mystérieuse où les attendent des quêtes, des luttes avec de puissants ennemis et des boss énigmatiques lors de combats passionnants au tour par tour. Dans le jeu, les joueurs pourront choisir librement de jouer l’un des neuf pirates préférés des fans – Monkey. D. Luffy, Roronoa Zoro, Nami, Franky, Sanji, Usopp, Nico Robin, TonyTony. Chopper et Brook.