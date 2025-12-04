Fêtez le 6ème anniversaire de Call of Duty: Mobile avec la saison 11

Partager Facebook

Les joueurs pourront fêter ces six années de contenu avec une mise à jour majeure, incluant notamment le nouveau mode extraction DMZ : Recon et proposant une collaboration légendaire avec la licence Street Fighter.

DMZ : Recon propose une expérience extraction à part entière intégrée à Call of Duty: Mobile. Des escouades de trois joueurs maximums seront parachutées sur l’une des deux maps disponibles et s’engageront dans des combats JcJcE uniques. La présence d’ennemis contrôlés par l’ordinateur et de joueurs dont la loyauté ne sera jamais garantie promet des moments d’anthologie. Atterrissez, combattez, pillez et extrayez-vous pour conserver votre butin. En cas de mort, tout sera perdu.

Street Fighter, la franchise multirécompensée, débarque dans Call of Duty: Mobile pour une collaboration massive inspirée de Street Fighter 6. Les joueurs pourront découvrir deux modes de jeu, disponibles pour une durée limitée, offrant des fonctionnalités inspirées des mouvements de combat les plus iconiques de la licence. Cette collaboration sera disponible à la fois dans les modes multijoueur et Battle Royale.

Enfin, les joueurs pourront débloquer des récompenses propres à la saison 11 grâce à de nouveaux évènements. Le fusil tactiques SO-14 et la série de points Wheelson-HS seront inclus dans le Passe de combat de la saison 11 aux côtés de nouvelles apparences d’opérateurs, de plans d’armes et plus encore, notamment des éléments cosmétiques inspirés des fêtes de fin d’année.

La saison 11 : 6ème Anniversaire sera disponible pour tous les joueurs dès le jeudi 11 décembre à 9h (heure de Paris).