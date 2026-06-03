The Arcade Crew dévoile le roguelite cyber-médiéval frénétique Chivalware

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L’éditeur The Arcade Crew et le solo dev Regal Pigeon Games annoncent Chivalware, un tout nouveau roguelite qui mélange combats dynamiques en temps réel sur une grille et système gratifiant d’association de tuiles. Le mélange est risqué, le rythme frénétique et la transe savoureuse. Inutile de nous croire sur parole : il est déjà possible d’essayer ce cocktail cyber-médiéval farfelu dès maintenant avec une démo jouable disponible sur Steam.

Cette annonce s’accompagne d’une première vidéo qui illustre le mélange des genres unique et le pixel art délicieusement charmant de Chivalware, dont la sortie est prévue pour cet automne sur PC.

Vous êtes un Disk Knight. Dans cet univers cyber-médiéval, cela ne fait même pas de vous le plus excentrique des zigs qui trainent dans le coin. Le royaume a tout de même besoin de vous pour terrasser son roi, rendu fou par le pouvoir et l’isolement. Alors que vous vous frayez un chemin vers le château, des événements étranges laissent présager que quelque chose de plus complexe se joue en coulisses…

Sur le champ de bataille, il vous faut assembler habilement des tuiles par groupes de trois pour gagner de nouvelles armes permettant d’anéantir vos adversaires, mais aussi esquiver les attaques sur un champ de bataille en forme de grille. Le tout, en temps réel.

Vous débloquez de nouveaux objets de manière permanente, ainsi que des armes et des Disk Knights pour diversifier votre style de jeu. Non, cette grande quête pour renverser un roi tombé dans la folie ne sera pas de tout repos.

À chaque run, vous cherchez à aller le plus loin possible au travers des quatre biomes différents, ponctués de huit boss chargés de vous arrêter à tout prix. Faites correspondre les tuiles, chargez vos pouvoirs et ne vous faites pas toucher : comme le veut l’adage, Chivalware est facile à prendre en main, mais (vraiment) difficile à maîtriser.

Chivalware n’est pas simplement un hommage à l’un des genres les plus appréciés de l’histoire du jeu vidéo. Il entend le faire évoluer avec de nouvelles idées de gameplay qui tiendront en haleine même les stratèges les plus chevronnés.