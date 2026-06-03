Dotemu annonce le city builder stratégique Theos: Cities of Myth, prévu sur PC en 2026

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D’un campement humble à une métropole tentaculaire et florissante : honorez les divinités grecques avec Theos: Cities of Myth, un tout nouveau jeu de construction et de gestion annoncé par l’éditeur Dotemu et le studio derrière Pharaoh: A New Era, Triskell Interactive. Theos: Cities of Myth est un nouvel hommage aux plus grands city builders des années 2000 par les experts Triskell Interactive, passez maîtres dans l’art de faire évoluer les recettes des grands classiques de la gestion. Avec son gameplay gratifiant, qui profite d’améliorations et d’innovations résolument modernistes, Theos: Cities of Myth sortira en 2026 sur PC.

Chaque ville que vous construisez dans Theos: Cities of Myth rend hommage à une divinité grecque spécifique. Athena et Ares, comme chacun des 7 dieux présents dans le jeu, les désirs de votre dieu doivent être satisfaits en construisant des édifices ou en accomplissant des actions spécifiques. Le tout-puissant vous le rendra avec des faveurs, des héros spéciaux et des personnages illustres qui rejoindront votre société. Prenez soin de vos citoyens et de leurs besoins primaires comme la nourriture, le logement, la culture et le divertissement, mais attention. Ne négligez jamais les vœux de votre dieu, car sa colère peut transformer n’importe quelle utopie en désastre absolu.

Theos: Cities of Myth offre des dizaines d’heures de fun avec ses nombreux scénarios, ses missions thématiques et son mode bac à sable hautement malléable. Le tout profite d’une direction artistique sublime, inspirée par la mythologie de la Grèce Antique. La suite d’outils introduite par Pharaoh: A New Era est de retour dans Theos: Cities of Myth, permettant même aux novices absolus du genre de concevoir leur havre de paix dans les moindres détails. Des temples majestueux aux sentiers que les habitants empruntent au quotidien : vous menez votre peuple vers la prospérité en toute simplicité.

Diverses fonctionnalités distinguent Theos: Cities of Myth de ses inspirations classiques afin d’en approfondir le défi stratégique. Constituez une grande armée et menez-la en temps réel pour protéger votre peuple de ses rivaux ou conquérir de nouveaux territoires afin d’étendre votre emprise. Pour transformer votre petite bourgade pittoresque en un empire commercial prospère et étendu qui regorge de ressources, la concevoir intelligemment et apaiser les dieux est indispensable : des héros légendaires et autres personnages historiques rejoindront alors votre société et vous accorderont des bonus, qui renforceront la puissance de votre empire.

Theos: Cities of Myth offre une interface intuitive, des éclairages dynamiques et un design soigné qui enrichissent le plaisir intemporel de la construction de villes en y intégrant les sensibilités d’aujourd’hui.