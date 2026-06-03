The World’s Game, plus de 50 équipes nationales authentiques disponibles

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EA SPORTS FC continue d’élargir l’univers du football mondial avec une nouvelle mise à jour qui plonge les joueurs au cœur de l’intensité et de l’ampleur des plus grandes compétitions internationales. Disponible sur EA SPORTS FC 26 et EA SPORTS FC Mobile, la mise à jour The World’s Game propose une expérience inspirée de la structure et de l’intensité du football international de haut niveau. Le tout nouveau mode tournoi sera disponible dans FC 26 à partir du 4 juin.

Avec 53 équipes nationales sous licence officielle, dont 41 nations qualifiées qui seront à l’affiche cet été, parmi lesquelles la France, l’Angleterre, l’Allemagne, le Mexique, le Canada, les États-Unis, l’Uruguay, la Corée du Sud, l’Arabie saoudite, la Turquie, l’Australie et bien d’autres, The World’s Game offre aux fans l’opportunité de mener leur pays vers la gloire, d’écrire leur propre légende footballistique et de réinventer l’histoire.

Découvrez les équipes nationales entièrement sous licence disponibles dans la mise à jour “The World’s Game”

Argentine Australie Autriche Belgique Bosnie-Herzégovine* Brésil Cap-Vert Canada Colombie RDC Croatie République Tchèque Danemark Equateur Angleterre Finlande France Allemagne Ghana Haïti Pays-Bas Hongrie Islande Indonésie Italie Côte d’Ivoire Corée du Sud Mexique Maroc Nouvelle-Zélande Irlande du Nord Norvège Panama Paraguay Pologne Portugal Qatar Irlande Roumanie Arabie Saoudite Ecosse Sénégal Afrique du Sud Espagne Suède Suisse Tunisie Turquie Ukraine Etats-Unis Uruguay Ouzbékistan Pays de Galles

Dans FC 26, une sélection de nouveaux stades fidèles à la réalité a également été ajoutée, dont le Gillette Stadium et le BMO Field, ainsi que le Central Maw, un nouveau stade conçu pour retranscrire l’atmosphère des grandes compétitions internationales. EA SPORTS FC 26 reste engagé à offrir une authenticité inégalée, en connectant les fans au football mondial avec les plus grandes compétitions, plus de 20 000 joueurs répartis dans plus de 750 clubs et équipes nationales, plus de 120 stades et 35 championnats, soutenus par plus de 300 partenaires footballistiques à travers le monde

La mise à jour The World’s Game propose un tout nouveau mode tournoi pour FC 26 et FC Mobile, avec dans FC 26 un tournoi à 48 équipes progressant à travers trois phases de groupes. Ensuite, les phases à élimination directe commencent avec les 32e de finale, avant de se conclure par la finale du tournoi. Dans FC Mobile, les joueurs peuvent accéder directement aux phases à élimination directe en configurant un calendrier personnalisable à partir des huitièmes de finale pour mener leur équipe à la victoire

En plus du mode tournoi The World’s Game, des matchs internationaux uniques seront également jouables dans FC 26 via le mode Coup d’envoi, permettant aux joueurs de choisir parmi plus de 50 nations sous licence et de réécrire l’histoire pour créer leurs propres récits du football international. Ces rencontres seront aussi disponibles dans Football Ultimate Team, avec un Event Hub dédié et des campagnes hebdomadaires thématiques “Festival du Football”.