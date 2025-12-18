Rejoignez les festivités dans eFootball à l’accosion du Festive Season Campaign

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les utilisateurs peuvent participer à la campagne à partir du 18 décembre et accomplir des objectifs spécifiques afin d’obtenir un Contrat individuel spécial ainsi que d’autres récompenses en jeu.

Tentez d’obtenir Oliver Kahn gratuitement, avec de nouvelles compétences

L’obtention d’un Contrat individuel spécial permet aux utilisateurs de choisir un joueur parmi une sélection de légendes mondiales, dont Oliver Kahn. Il dispose désormais de la compétence Rugissement de gardien, qui permet d’augmenter les capacités physiques des défenseurs après le coup d’envoi de la seconde mi-temps.

Un pack de club mettant en avant les 11 joueurs d’Arsenal FC et l’introduction de l’Epic: European Clubs Guardians

Les utilisateurs peuvent également obtenir un pack de club comprenant les 11 joueurs d’Arsenal FC, ainsi que leur entraîneur Mikel Arteta. Mikel Arteta dispose de la capacité de combinaison, permettant aux utilisateurs de mettre en place différentes stratégies. La Festive Season Campaign introduit également l’Epic: European Clubs Guardians. Patrick Vieira, Cafu et Marcel Desailly apparaîtront en jeu en tant que joueurs Épiques, disponibles à l’obtention.

Lancement des qualifications pour les Championnats du monde esport officiels « eFootball™ Championship 2026 » ​

Par ailleurs, les qualifications en ligne au Club Event « eFootball™ Championship 2026 Arsenal FC » ont désormais commencé. Cet événement permettra de déterminer le représentant d’Arsenal FC pour les Championnats du monde esport officiels, qui avaient réuni 36,42 millions de participants la saison dernière.

Les meilleurs joueurs issus de ces compétitions s’affronteront pour décrocher le titre de « Meilleur joueur eFootball du monde » lors des Finales mondiales de l’eFootball Championship 2026, prévues à l’été 2026.