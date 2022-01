FIFA 22 DONNE LE COUP D’ENVOI DE LA TOTY 2021

Partager Facebook

EA SPORTS FIFA S’APPRETE A ANNONCER LES NOMINÉS POUR L’EQUIPE DE L’ANNEE 2021

Electronic Arts Inc. va dévoiler les nominés pour l’EA SPORTS FIFA Equipe de l’Année 2021 (Team of The Year, TOTY) à partir de vendredi 7 janvier 2022 à 17h.La campagne Equipe de l’Année d’EA SPORTS FIFA invite les fans à supportez les meilleurs et voter pour leurs joueurs préférés et à choisir leur XI de départ ultime à partir d’une liste des 80 nominés qui ont eu le plus grand impact dans le monde du football en 2021. L’année dernière, 10 millions de votes de fans ont été récoltés durant la campagne Equipe de l’Année pour désigner le XI final, soit la liste définitive des meilleurs joueurs de la planète.Les joueurs nominés seront annoncés sur toutes les plateformes sociales d’EA SPORTS FIFA dont Twitter, Instagram, et Facebook.

Le calendrier d’annonce est le suivant:- annonce des attaquants nominés: vendredi 7 janvier 2022 – 17h- annonce des milieux de terrain nominés: samedi 8 janvier 2022 – 17h- annonce des défenseurs et gardiens de but nominés: dimanche 9 janvier 2022 – 17hLes fans pourront sélectionner et partager leur XI de départ pour la Equipe de l’Année 2021 durant la période de vote qui débutera le lundi 10 janvier jusqu’au lundi 17 janvier.Des statistiques issues du football réel (et préparés par Stats Perform) seront proposées pour chacun des nominés.