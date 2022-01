Plongez au cœur du développement de Windjammers 2

Partager Facebook

Windjammers 2 sortira le 20 janvier prochain au prix de 19,99 € sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Game Pass et Xbox Game Pass sur PC. En attendant le début des hostilités, n’hésitez pas à jeter un œil sur ce nouveau documentaire pour rencontrer l’équipe à l’origine du projet, et pour comprendre comment Dotemu a conçu cette suite vitaminée d’un jeu de frisbee légendaire en collaboration étroite avec les développeurs du Windjammers originel.

Windjammers 2 est une évolution du grand classique de l’arcade, dont il reprend le gameplay radical et fun. Les mécaniques de base sont accessibles mais demandent de la pratique pour être parfaitement maîtrisées : voilà le terreau fertile pour de fiévreuses nuits de rivalité entre potes, ou de compétition féroce contre d’illustres inconnus. La fluidité exceptionnelle des animations 2D dessinées à la main et l’énergie débordante du gameplay de Windjammers 2 offrent un spectacle de tous les instants, aussi passionnant à regarder qu’à jouer.