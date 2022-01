Mount & Blade II: Bannerlord est désormais disponible en français

Partager Facebook

TaleWorlds Entertainment a le plaisir d’annoncer que Mount & Blade II: Bannerlord, actuellement en accès anticipé, est désormais officiellement localisé en français, russe, espagnol latino-américain, italien, japonais, coréen, polonais et portugais brésilien, et prochainement en allemand. Ces langues sont disponibles dans les options du jeu.

Le patch 1.7.0 comprend de nombreuses autres nouveautés, comme le très attendu système Terrain de Bataille qui offre aux joueurs davantage de contrôle et de diversité dans les batailles qu’ils choisissent. Ce système divise le monde en régions pourvues de scènes dédiées aux combats, et détermine les emplacements des soldats selon leur position au sein d’une région. En complément, 23 nouvelles scènes de bataille sont ajoutées pour les régions les plus reconnaissables, portant le total à 72.

La fonctionnalité Ordre de Bataille est également un ajout important. Elle permet aux joueurs d’observer le champ de bataille dans les yeux d’un oiseau avant d’affronter l’ennemi, d’assigner leurs héros et troupes à des formations, de les positionner et de donner leurs premiers ordres. Par ailleurs, la nouvelle interface fournit plus d’informations sur les formations des joueurs telles que les effets de capitaine actifs, la morale et les munitions.

Ces changements s’accompagnent d’un système de Morale de Bataille mis à jour ainsi que de nombreux ajustements visant à améliorer les sièges. L’escalade des échelles et tours de siège a notamment été retravaillée, et l’efficacité de la tactique de la famine a été augmentée.

Bien sûr, il n’y a pas que le combat dans la vie – la compétence de charme dans le système de personnage a été grandement repensée, la plupart de ses avantages étant remplacés par de nouveaux. Le patch comprend de nombreuses autres améliorations ainsi que des corrections de bugs. Pour consulter la liste complète du contenu du patch, rendez-vous sur le site officiel.