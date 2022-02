FINAL FANTASY VI disponible le 23 février sur Steam et mobiles

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le sixième titre tant attendu de la série FINAL FANTASY Pixel Remaster, FINAL FANTASY® VI, sera disponible le 23 février sur Steam® et plateformes mobiles en Europe. Les fans pourront se lancer dans la version améliorée de ce RPG populaire avec de nouveaux graphismes et un audio retravaillé dans cette remasterisation en pixel art en 2D.



Initialement sorti sur le Super Nintendo Entertainment System en 1994, FINAL FANTASY VI capture toute la magie de l’original avec une ergonomie améliorée. Les joueuses et les joueurs se lanceront dans l’histoire indémodable se déroulant après la guerre des Magi, qui n’a laissé que des cendres et de la misère dans un monde où la magie s’est envolée.

Mille ans plus tard, l’humanité a rebâti le monde grâce aux machines et à la technologie… Terra, une jeune fille douée d’étranges pouvoirs, est alors retrouvée. Retenue prisonnière par l’empire qui désirait exploiter ses pouvoirs et en faire une arme, sa route croisa celle d’un jeune homme nommé Locke. Leur éprouvante fuite hors des griffes de l’empire déclenche une série d’événements qui affecteront un nombre incalculable de vies et mèneront à une conclusion inévitable.



Considéré comme l’un des jeux préférés de la franchise FINAL FANTASY, FINAL FANTASY VI propose un ensemble de personnages jouables originaux dotés d’histoires, d’objectifs et de destins propres à chacun d’entre eux. Les joueuses et les joueurs pourront personnaliser les compétences, les sorts et les invocations des membres de l’équipe grâce au système des magilithes. Ils découvriront également de nombreuses améliorations et nouveautés dans le jeu, y compris :

Des personnages et des décors redessinés en pixel art en 2D avec des designs de personnages emblématiques de FINAL FANTASY conçus par Kazuko Shibuya, l’artiste originale et collaboratrice actuelle.

Une magnifique bande originale réarrangée selon le style de la franchise sous la supervision du compositeur original Nobuo Uematsu.

Un gameplay amélioré proposant une interface utilisateur modernisée, des options de combat automatique et plus encore !

Des suppléments comme le bestiaire, la galerie d’illustrations et le lecteur de musique.

Les personnes qui précommanderont FINAL FANTASY VI sur Steam recevront des bonus d’achat au lancement incluant quatre fonds d’écrans, cinq musiques et 20 % de réduction. Les fonds d’écrans, ainsi que les musiques spéciales Timelapse, qui marquent la transition entre les versions originales et les nouveaux arrangements, ne peuvent être obtenues qu’en achetant le jeu à son lancement ou peu après, ou en achetant le bundle sur Steam. Les musiques incluses sont :

The Decisive Battle (Timelapse Remix)

Terra’s Theme (Timelapse Remix)

Searching for Friends (Timelapse Remix)

Locke’s Theme (Timelapse Remix)

Aria di Mezzo Carattere (Instrumental)

Les six titres de la série FINAL FANTASY Pixel Remaster peuvent également être achetés ensemble avec le bundle FINAL FANTASY I-VI pour profiter d’une réduction encore plus intéressante. Les jeux FINAL FANTASY I à V sont disponibles à tarifs réduits jusqu’au 23 février à 18 h CET. De plus amples informations sur le lot et sur chacun des jeux sont disponibles sur Steam, l’ App Store®, Google Play™, et sur l’Amazon App Store.