Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : versions PS4 et Xbox One confirmées et Maître Splinter comme nouveau personnage

L’éditeur Dotemu et le studio Tribute Games, en partenariat avec Nickelodeon, annoncent un nouveau personnage jouable pour Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge : Maître Splinter fera parler sa maîtrise du Ninjutsu, aux côtés d’April O’Neil et des quatre tortues d’enfer qui font la loi. Le beat’em up neoretro est également confirmé dès sa sortie (plus tard dans l’année) sur PlayStation 4 et Xbox One, en plus des versions PC et Nintendo Switch déjà annoncées.

La nature sereine de Maître Splinter le rend plus calme et réfléchi que ses élèves à carapace, mais sa connaissance profonde des arts ninja en fait un combattant redoutable. Les attaques de sa fidèle canne sont particulièrement puissantes et ses coups spéciaux ont une grande allonge : il peut gérer tout un groupe d’ennemis avec autant d’assurance et d’efficacité que les quatre tortues lorsqu’elles engloutissent une pizza !