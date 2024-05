Final Fantasy XIV : Dawntrail – le trailer pour les Jobs action disponible

Partager Facebook

Présentée par le producteur et directeur Naoki Yoshida, la bande-annonce présente toutes les nouvelles actions de combat que les joueurs pourront utiliser dans Dawntrail, qui sortira le mardi 2 juillet 2024. La vidéo présente également les actions de combat de Viper et de Pictomancer, deux nouveaux jobs lancés dans Dawntrail.

Au cours de l’émission, Yoshida a également présenté un certain nombre d’ajustements de rôles et de jobs qui seront lancés avec l’extension, y compris des changements pour l’astrologue, le moine, le ninja, et le dragon. Vous pouvez revoir la vidéo de l’émission en cliquant ici.