Des promos Steam pour les 15 ans de Devolver

Du 16 au 23 mai, les joueurs et joueuses de tous horizons profiteront de réductions munificentes sur le catalogue Devolver. Oui, même sur les titres de tah l’époque, que vous aviez pourtant promis à vos proches de garder à bonne distance.

Cette nouvelle opération réduction sans précédent offre pêle-mêle des promotions alléchantes sur des titres aussi bien accueillis par la communauté que l’impitoyablement mignon Cult of the Lamb (- 40 %), le roguelike deck-builder effrayant Inscryption (- 50 %) ou encore le jeu de réflexion philosophique The Talos Principle 2 (- 40 %). Les très récents Children of the Sun (- 20%) et Pepper Grinder (- 20%), développés chacun par une seule personne, participent aussi à la fête.

Les gamers avides pourront également remplir leur panier avec quelques grands classiques de l’éditeur polisson tels que GRIS et APE OUT (- 80%), Return to Monkey Island et Wizard With a Gun (- 50%), SLUDGE LIFE 2 (- 40%) ou encore Disc Room (- 75%). Wizard With a Gun sera d’ailleurs jouable gratuitement sur Steam pendant toute la durée de l’opération.

Pour fêter comme il se doit cet anniversaire, une série de billets de blog révolutionnaires viendront garnir le site officiel de Devolver pour un voyage commémoratif rempli de grandes tapes dans le dos. Les t-shirts, bandes originales, trailers, sites internet et espaces événementiels préférés de l’équipe seront par exemple, entre autres sujets chauds, passés chaque jour au crible sur devolverdigital.com.