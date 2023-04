Final Fantasy XIV Online 6.4: The Dark Throne

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le producteur et directeur Naoki Yoshida a révélé que le patch 6.4 devrait être lancé fin mai 2023, apportant avec lui un certain nombre d’ajouts, notamment la suite de la quête du scénario principal et la conclusion de la série de raids Pandæmonium. Une augmentation du plafond de niveau à 80 pour le métier limité de mage bleu devrait suivre dans le patch 6.45, ainsi que de nouveaux sorts, un équipement exclusif pour les mages bleus et de nouveaux ennemis à affronter dans le Carnaval masqué ( Innocence ? ).

Nouvelles quêtes du scénario principal – Le prochain chapitre de l’histoire du guerrier de la lumière.

Nouveau raid – Pandæmonium : Anabaseios – Le dernier épisode de la série de raids de Pandæmonium.

Nouveau donjon – De nouveaux défis vous attendent dans l’Aetherfont.

Nouvelles épreuves – Les marais de Voidcast – Une nouvelle bataille stimulante en difficulté normale et extrême.

Nouvelle épreuve Unreal – Baie de confinement Z1T9 Zurvan

Nouvelles quêtes secondaires – Le grand projet de Tataru se poursuit.

Mise à jour du système de soutien au devoir – La prise en charge d’un certain nombre de donjons du scénario principal de Stormblood (La mer des Sirènes, L’habileté de Bardam, Le château de Doma, Castrum Abania et Ala Mhigo) sera ajoutée, ce qui signifie qu’ils pourront être accomplis aux côtés d’un groupe d’alliés PNJ.

Mise à jour de la pêche en mer – Explorez la nouvelle route vers Kugane !

Mises à jour du Sanctuaire de l’île – Un certain nombre d’améliorations de la qualité de vie, notamment la possibilité de placer des meubles d’extérieur, de nouveaux rangs, de nouvelles cultures, de nouveaux animaux, et bien plus encore.

Mises à jour joueur contre joueur :

Conflit cristallin – La série JcJ 4 commence en même temps que la saison 7 de Conflit cristallin.

Ligne de front – Des ajustements ont été apportés aux règles des Champs de gloire (Shatter) et un nouvel élément d’interface utilisateur a été ajouté, affichant le temps et le score du match.

Mises à jour diverses – Diverses mises à jour, dont une nouvelle pierre tombale allagan, l’affichage des icônes de travail dans le journal de discussion et sur les plaques d’identité des joueurs, l’amélioration de la qualité de vie du marché, la possibilité d’embellir les fées érudites et bien plus encore.

Yoshida a également dévoilé les premiers détails du patch 6.45 au cours de l’émission :

Mise à jour du Mage bleu – Niveau maximum porté à 80, nouvel équipement exclusif au Mage bleu, nouveaux ennemis à défier et plus encore.

Nouveau donjon de variante et de critère – Mont Rokkon – Trois niveaux de difficulté : Normal, Critère et Critère (Sauvage).

D’autres aventures d’Hildibrand

Quêtes d’amélioration d’armes – Armes de Manderville

Quêtes d’amélioration d’outils – Outils splendides

Les joueurs peuvent également profiter de l’événement en jeu Hatching-tide de cette année jusqu’au lundi 10 avril, offrant des quêtes et des récompenses limitées dans le temps, notamment un ensemble d’équipements sur le thème de Tonberry, l’emote Frighten, l’ameublement publicitaire Hippity-hoppity Hatching-tide et le rouleau d’orchestrion Pa-Paya Demastered. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://sqex.to/x0ujT

Les joueurs éligibles de certaines régions qui possèdent ou achètent l’édition de départ de FINAL FANTASY XIV Online (A Realm Reborn™) peuvent désormais ajouter l’extension Stormblood à leur compte gratuitement jusqu’au lundi 8 mai 2023. Poursuivant l’histoire acclamée par la critique de Heavensward™, Stormblood emmène les joueurs dans de nouvelles contrées lointaines, introduit de nouveaux jobs jouables, poursuit la quête passionnante du scénario principal et bien plus encore. Pour plus d’informations et d’éligibilité, veuillez visiter : https://sqex.to/Stormblood-2023