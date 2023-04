TCL dévoile ses nouveaux téléviseurs QLED de la série C64

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

TCL, leader de l’électronique grand public et deuxième marque mondiale de téléviseurs, dévoile aujourd’hui sa nouvelle série TCL 4K QLED TV C64 aux clients européens. Cette nouvelle série combine la technologie QLED, 4K HDR Pro, 60Hz Motion Clarity pour une qualité d’image HDR colorée et nette. En outre, avec Game Master, Freesync, et les derniers formats HDR pris en charge (y compris HDR10+, Dolby Vision), ce téléviseur TCL est un excellent choix pour ceux qui veulent profiter d’un divertissement à domicile, interactif et de grande qualité. En effet, c’est le meilleur moyen de profiter de tous les films HDR, du sport et des jeux, dans le cadre d’un mode de vie connecté et intelligent. Le C64 est désormais disponible dans les tailles d’écran 43 », 50 », 55 », 65 », 75 », et 85 ».

« En accord avec notre vision Inspire Greatness, nous sommes ravis de présenter nos premiers téléviseurs QLED 2023 en Europe », déclare Frédéric Langin, directeur Ventes et Marketing de TCL Europe « Nous sommes convaincus que notre nouvelle gamme de téléviseurs 2023 répondra aux attentes de nos consommateurs, en leur offrant une technologie de pointe accessible et un divertissement illimité ».



Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Technologie QLED

4K HDR Pro

Clarté du mouvement

Format HDR multiple

DV I HDR10+

Game Master 2.0

HDMI 2.1 ALLM

Accélérateur de jeu 120Hz

Dolby Atmos

Google TV

Assistant Google mains libres

Google Meet

Fonctionne avec Alexa

Netflix, Amazon Prime, Disney+

Design sans bords et pieds ajustables

Dolby Vision

Des couleurs et des détails à l’infini

Grâce à la technologie Quantum Dot, la série TCL C64 offre de la même gamme de couleurs qu’au cinéma : une luminosité jusqu’à 450 nits pour profiter d’une qualité d’image exceptionnelle où les utilisateurs sont en mesure de voir les détails cachés y compris dans les scènes les plus sombres.



En outre, ce nouveau modèle de téléviseur s’équipe des technologies HDR PRO et 4K HDR PRO combinées à la technologie Quantum Dot, pour une expérience HDR (High Dynamic Range) de haute qualité.



En complément de la qualité d’image, les haut-parleurs permettent aux utilisateurs de profiter d’une expérience sonore immersive avec Dolby Atmos voire de les faire passer par une barre de son TCL, pour profiter d’un son à couper le souffle.



Le divertissement pour maître mot

La série TCL C64 utilise Motion Clarity pour une image nette et fluide lors de l’affichage d’images rapides, quelle que soit la source 50Hz ou 60hz. L’algorithme du logiciel propriétaire MEMC TCL prend le relais lorsque les utilisateurs regardent du sport, des films ou jouent aux jeux vidéo à un rythme soutenu, afin de réduire le flou d’affichage des mouvements et de limiter au maximum le temps de latence.



Il existe de nombreuses façons d’obtenir la meilleure qualité d’image 4K HDR sur un téléviseur : HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR DOLBY VISION. Ce téléviseur TCL les prend toutes en charge. Avec le Multi HDR Format, la nouvelle série TCL C64 offre la meilleure qualité d’image 4K HDR sur le téléviseur et prend toujours en charge le meilleur format des contenus Dolby Vision sur Netflix ou Disney+, ou des contenus HDR 10+ sur Amazon Prime Video.



La série C64 est dotée d’écrans fluides offrant une expérience de jeu optimisée : avec HDMI 2.1 et ALLM, les joueurs bénéficieront de la latence la plus faible et des meilleurs paramètres d’image pour le jeu, et ce, de manière automatique. Grâce à la dernière technologie de TCL, le DLG (Dual Line Gate) 120 Hz, la fonction d’ajustement automatique du contenu permet d’obtenir un taux de rafraîchissement plus élevé et une latence plus faible. Sur la série C64, le taux de rafraîchissement de 120 Hz est obtenu grâce à des algorithmes uniques et à la technologie TCL. La résolution du jeu est automatiquement réglée sur Full HD avec 120 images par seconde. Une image fluide pour les dernières générations de consoles de jeu à 120Hz.



Ce nouveau téléviseur TCL QLED 4K est livré avec Google TV, ce qui signifie que les utilisateurs obtiendront des centaines et des milliers d’options de contenu agrégées à travers les services de streaming. Les utilisateurs découvriront également de nouveaux contenus avec des suggestions basées sur ce qu’ils ont regardé et ce qui les intéresse. Ils peuvent même ajouter des éléments à leur liste de visionnage directement depuis leur téléphone, afin que leurs recommandations soient automatiquement mises à jour. Cette nouvelle série est également équipée d’une commande vocale mains libres avancée et intégrée, combinée à l’assistant Google, pour rendre la vie des utilisateurs plus intelligente et plus facile.



Enfin, pour s’intégrer facilement dans n’importe quel intérieur, le design élégant de la série TCL C64 est accompagné de pieds ajustables[1] permettant de placer une barre de son TCL en-dessous du TV ou d’installer ce téléviseur grand écran sur n’importe quelle surface plus petite à la maison.



La série C64 sera disponible en Suisse à partir de la fin d’avril dans les tailles 85 », 75 », 65 », 55 », 50 » et 43 » à partir de 599 CHF (PVC).