Forgez-vous une nouveau destin dans World of Warcraft : Forever

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Azeroth vous appelle à nouveau. World of Warcraft: Forever vous invite à retourner à l’aventure sur l’Azeroth originelle revisitée pour l’occasion, où des chemins familiers mènent à de nouvelles découvertes. Le voyage compte autant que la destination dans ce monde qui continuera à évoluer au fil des années à venir.

Que vous fouliez Azeroth pour la première fois ou que vous y reveniez après une absence, vous aurez votre place dans World of Warcraft: Forever.

Situé après les évènements de Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom et avant ceux du Cœur du Magma, WoW: Forever vous emmène explorer les continents d’origine dans une aventure qui vous fera progresser jusqu’au niveau 60 à travers de nouvelles histoires, expériences et mises à jour inspirées par des années de passion et de retours de la communauté.

Des régions nouvelles et repensées : WoW: Forever enrichit les royaumes de l’Est et Kalimdor grâce à des régions inédites et revisitées ainsi qu’à plus de 1000 nouvelles quêtes allant du niveau 1 à 60. Admirez des destinations encore inexplorées comme le mont Hyjal, Shen’dralas, les rives Claires et l’île de Zéphras.



: WoW: Forever enrichit les royaumes de l’Est et Kalimdor grâce à des régions inédites et revisitées ainsi qu’à plus de 1000 nouvelles quêtes allant du niveau 1 à 60. Admirez des destinations encore inexplorées comme le mont Hyjal, Shen’dralas, les rives Claires et l’île de Zéphras. Une nouvelle race : les Éolides, aussi connus sous le nom de Shen’dorei, ou encore « peuple caché », sont une nouvelle race jouable dans World of Warcraft: Forever. Leur voyage commence sur l’île de Zéphras, une région de départ de niveau 1 à 12 qui mélange l’esthétique classique de Warcraft avec une architecture élémentaire et un récit façonné par les vents et l’héritage de ce peuple. Si vous optez pour un personnage éolide, vous aurez le choix de rejoindre les fiers rangs de la Horde ou ceux de la noble Alliance.



: les Éolides, aussi connus sous le nom de Shen’dorei, ou encore « peuple caché », sont une nouvelle race jouable dans World of Warcraft: Forever. Leur voyage commence sur l’île de Zéphras, une région de départ de niveau 1 à 12 qui mélange l’esthétique classique de Warcraft avec une architecture élémentaire et un récit façonné par les vents et l’héritage de ce peuple. Si vous optez pour un personnage éolide, vous aurez le choix de rejoindre les fiers rangs de la Horde ou ceux de la noble Alliance. De nouveaux donjons et raids : World of Warcraft: Forever introduit neuf donjons inédits à 5 joueurs, pour tous les aventuriers de niveau 13 à 60, ainsi que deux nouveaux raids. Profondément ancrés dans l’expérience World of Warcraft originelle, chacun d’eux apporte des dangers encore inconnus, des quêtes inédites et de nouvelles aventures aux royaumes de l’Est et à Kalimdor.



: World of Warcraft: Forever introduit neuf donjons inédits à 5 joueurs, pour tous les aventuriers de niveau 13 à 60, ainsi que deux nouveaux raids. Profondément ancrés dans l’expérience World of Warcraft originelle, chacun d’eux apporte des dangers encore inconnus, des quêtes inédites et de nouvelles aventures aux royaumes de l’Est et à Kalimdor. Et plus encore ! Entre les feux de camp, les mises à jour apportées aux classes, le système d’héritage et les plus de 1000 quêtes inédites, World of Warcraft: Forever vous présente une Azeroth repensée qui regorge de secrets à découvrir.

Si vous débutez sur Azeroth, n’hésitez pas à jeter un œil au guide de démarrage