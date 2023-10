Fortnite : Cauchemars est de retour 

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Durant cette édition 2023, les joueurs vont pouvoir participer à des activités nouvelles et anciennes comme par exemple la chasse aux vampires ou bien l’expérience temporaire Assaut de la Horde. Ils pourront également compléter des quêtes afin d’obtenir des récompenses in-game et bien plus encore. Fortnite : Cauchemars 2023 se déroulera jusqu’au 3 novembre 2023 à 8h.