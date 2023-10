La démo de Super Crazy Rhythm Castle ambiance le Steam Néo Fest

Partager Facebook

Le Steam Néo Fest d’octobre 2023 se déroule du 9 octobre à 19h00 au 16 octobre à 19h00, et permet aux joueurs d’accéder pendant une semaine entière à cette aventure de puzzle et de rythme, avant sa sortie officielle le 14 novembre sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam et Nintendo Switch.

Les précommandes sont d’ores et déjà disponibles sur les boutiques numériques, avec une réduction spéciale de – 10 % pour les joueurs qui précommandent le titre avant le jour de son lancement.