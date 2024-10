Fortnite : Cauchemars s’abat sur l’île de Battle Royale

Partager Facebook

Fortnite : Cauchemars 2024 est désormais disponible et propose un gameplay explosif, le retour l’Assaut de la Horde, de nombreuses quêtes et récompenses, et bien plus encore sur l’île Battle Royale ! Les festivités effrayantes de cette année se déroulent jusqu’à la fin de la saison 4 du chapitre 5.