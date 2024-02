Fortnite : des mises à jour pour LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival

Après avoir achevé 2023 sur un record de 100 millions de joueurs actifs qui ont profité de tout nouveaux jeux et expériences dans l’écosystème Fortnite, des mises à jour offrant de nouveaux contenus et gameplay pour LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival arrivent dans Fortnite ! Les mises à jour de cette semaine sont désormais disponibles :

LEGO Fortnite : Belle prise – 22 février

Les joueurs peuvent désormais fabriquer une Canne à pêche pour attraper différents types de poissons dont le Poisson vert, le Poisson thermique argenté, la Méduse câline et plus encore ! Le type de poissons que les joueurs peuvent pêcher est basé sur le biome et l’eau, ainsi que sur la météo et le moment de la journée.

Nouveaux outils : la Longue-vue et la Boussole peuvent désormais être fabriquées pour pouvoir voir plus loin et ajouter la navigation à l’ATH.

La communauté LEGO Fortnite a déjà créé des constructions géniales dans le jeu, dont un avion entièrement fonctionnel, une ville LEGO et un Méga-Village !

Rocket Racing : Mode Contre-la-montre & plus – 22 février

Contre-la-montre est un tout nouveau mode qui invite les joueurs à essayer de faire le meilleur temps ! Il est disponible pour les matchs publiques et privés, mais les collisions entre joueurs sont désactivées.

Les tableaux des scores de la saison et les tableaux des scores d’amis permettent désormais de comparer ses temps avec ses amis et les pilotes du monde entier.

Le Châssis de voiture Diestro est désormais disponible dans Rocket Racing et d’autres expériences Fortnite dans le cadre du Pack voiture Diestro ! Si vous avez déjà Diestro dans Rocket League, il vous attendra dans votre casier Fortnite grâce à la propriété multijeux.

Fortnite Festival : Saison 2 : Révélez votre talent en compagnie de Lady Gaga – 22 février