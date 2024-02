Mortal Kombat 1 donne un premier aperçu du gameplay de Peacemaker

Partager Facebook

Mortal Kombat 1 présente Peacemaker, le nouveau kombattant disponible dans la prochaine vague de contenu téléchargeable (DLC), auquel l’acteur John Cena prête sa voix et son apparence. Inspiré du film The Suicide Squad de DC et de la série Peacemaker sur Max, Peacemaker rejoindra le roster de Mortal Kombat 1 le 28 février dans le cadre de la période d’accès anticipé pour les détenteurs du Kombat Pack, et sera disponible ensuite pour tous à partir du 6 mars. ​

​​

​Peacemaker, également connu sous le nom de Christopher Smith, chérit la paix de tout son cœur et tuera toutes les personnes nécessaires pour l’obtenir. Dans cette nouvelle vidéo, Peacemaker est prêt à défier la Nouvelle Ère de Paix de Liu Kang et est équipé d’un formidable moveset comprenant ses talents d’expert en maniement des armes à feu, les emblématiques facultés de son casque, ainsi que son fidèle acolyte, le Pygargue à tête blanche, Eagly, le tout agrémenté de ses légendaires mouvements de danse et de son humour effronté.

​​

​Le trailer offre également un premier aperçu du gameplay de Janet Cage, une nouvelle kombattante Kameo disponible en DLC, une version de Johnny Cage d’une réalité alternative qui peut vous prêter main-forte pendant les combats. Janet Cage sera disponible dans le cadre du Kombat Pack ainsi qu’en achat séparé en mars 2024. ​

​​

​De plus, la fonctionnalité Krossplay sera ajoutée à Mortal Kombat 1 le 28 février sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). La fonction Krossplay permettra aux joueurs de faire des matchs en 1 contre 1 dans la Kombat League et les matchs amicaux, d’inviter des amis pour des matchs privés en 1 contre 1 et de consulter les statistiques de classement sur toutes les plates-formes prises en charge.

Pour les joueurs souhaitant essayer le jeu, une démo gratuite de Mortal Kombat 1 est prévue le week-end du 7 au 10 mars sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). La démo gratuite à durée limitée comprendra tous les personnages du jeu de base et les Kombattants Kameo, tous les modes multijoueurs en ligne et en local, les Tours, le mode Histoire (chapitres 1 et 2 uniquement) ainsi que le mode Invasions (Johnny Cage’s Mansion uniquement). ​