Fortnite est de retour sur Google Play

cedric 19 mars 2026 App Store, Epic Store, Games, Google Play, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PS4, PS5, Toute l'actu, Xbox ONE, Xbox Series Laisser un commentaire

Ce lancement fait suite à l’accord conclu entre Epic et Google, qui ouvre le marché des appareils Android à la concurrence, au bénéfice des développeurs et des consommateurs. 

​Pour accompagner le lancement mondial sur Android, Fortnite lance sa nouvelle saison Battle Royale : Fortnite Rivalités.

​Outre le mode Battle Royale, plus de 345 000 mini-jeux sont disponibles dans Fortnite, créés par des développeurs·euses avec l’Unreal Editor for Fortnite (UEFN) : courses, deathruns, horreur, jeux de gestion… Comme par exemple, « Only Up Fortnite ! » par Army, l’un des créateurs français les plus populaires de Fortnite, ou bien encore « Arte Riff Mountain », une expérience musicale unique développée en France par ARTE et SoWhen?, en partenariat avec le festival légendaire Hellfest.

​Fortnite est également disponible sur l’Epic Games Store pour les appareils Android partout dans le monde et pour les appareils iOS dans l’Union européenne.

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