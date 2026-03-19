Fortnite est de retour sur Google Play

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Ce lancement fait suite à l’accord conclu entre Epic et Google, qui ouvre le marché des appareils Android à la concurrence, au bénéfice des développeurs et des consommateurs.

​Pour accompagner le lancement mondial sur Android, Fortnite lance sa nouvelle saison Battle Royale : Fortnite Rivalités.

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​Outre le mode Battle Royale, plus de 345 000 mini-jeux sont disponibles dans Fortnite, créés par des développeurs·euses avec l’Unreal Editor for Fortnite (UEFN) : courses, deathruns, horreur, jeux de gestion… Comme par exemple, « Only Up Fortnite ! » par Army, l’un des créateurs français les plus populaires de Fortnite, ou bien encore « Arte Riff Mountain », une expérience musicale unique développée en France par ARTE et SoWhen?, en partenariat avec le festival légendaire Hellfest.

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​Fortnite est également disponible sur l’Epic Games Store pour les appareils Android partout dans le monde et pour les appareils iOS dans l’Union européenne.