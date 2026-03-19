Philips OLED+ 2026 : OLED+951 et OLED+911, des TV OLED 4K ultra-lumineuses avec IA, Ambilight et audio Bowers & Wilkins

Avec les OLED+951 et OLED+911, Philips dévoile sa nouvelle génération de téléviseurs OLED+ 2026. Au programme : dalle OLED META 4.0 ultra lumineuse, processeur P5 AI de 10e génération, Dolby Vision 2 Max, Ambilight immersif et audio Bowers & Wilkins. Une gamme premium pensée pour le gaming, le cinéma et le streaming.
Philips OLED+ 2026 : une nouvelle référence du téléviseur OLED haut de gamme
Philips revient en force sur le segment des TV OLED haut de gamme avec ses nouveaux modèles OLED+951 et OLED+911. Présentés lors d’un événement à Berlin, ces téléviseurs misent sur une combinaison de technologies d’intelligence artificielle, de dalle OLED nouvelle génération et d’expérience immersive.
L’objectif : proposer un téléviseur 4K OLED capable de rivaliser avec les meilleures TV du marché, aussi bien pour les films que pour les jeux vidéo.
Processeur P5 AI : une optimisation intelligente de l’image
Au cœur des téléviseurs Philips OLED+ 2026, on retrouve le processeur P5 AI de 10e génération, conçu pour améliorer automatiquement la qualité d’image.
Les améliorations apportées :
- meilleur contraste HDR
- gestion optimisée des hautes lumières et des noirs
- réduction du bruit et amélioration des détails
- adaptation en temps réel via intelligence artificielle
La fonction AI HDR Expansion / Restore permet d’analyser chaque image pour restaurer la dynamique lumineuse d’origine et l’adapter aux capacités du téléviseur.
👉 Résultat : une image plus réaliste, plus précise et mieux équilibrée.
Dalle OLED META 4.0 : luminosité record et couleurs ultra fidèles
Les modèles OLED+951 et OLED+911 intègrent une dalle META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 WOLED 165 Hz, parmi les plus avancées du marché.
Caractéristiques clés :
- 99,5 % DCI-P3 (couleurs cinéma)
- 83 % BT.2020
- jusqu’à 4 500 nits en pic lumineux
- 400 nits en plein écran
Cette dalle OLED offre :
- des noirs parfaits
- des couleurs vibrantes
- une luminosité exceptionnelle pour une TV OLED
Autre avantage : une technologie anti-reflet capable de bloquer plus de 99 % des reflets, idéale pour les pièces lumineuses.
Dolby Vision 2 Max : une image optimisée automatiquement
Philips introduit la compatibilité Dolby Vision 2 Max, avec un moteur d’image boosté à l’IA.
Nouvelles fonctionnalités :
- Precision Black → noirs plus profonds
- Light Sense → ajustement automatique de la luminosité
- Authentic Motion → fluidité plus naturelle
Le téléviseur adapte l’image en fonction :
- du contenu (film, sport, jeu)
- de l’environnement lumineux
- de la scène affichée
👉 Une technologie clé pour un rendu cinéma à domicile.
Ambilight + AmbiScape : une immersion totale unique sur le marché
Signature de Philips, le système Ambilight 4 côtés est toujours présent.
Mais en 2026, il évolue avec AmbiScape, une technologie qui synchronise :
- l’écran
- l’éclairage ambiant
- l’environnement de la pièce
👉 Résultat : une immersion totale qui dépasse le téléviseur, idéale pour le home cinéma et le gaming.
Philips OLED+951 : le meilleur téléviseur OLED Philips pour le gaming et la performance
Le OLED+951 est le modèle flagship de la gamme OLED+ 2026.
Double processeur P5 AI et technologies avancées
Ce modèle intègre un P5 AI Dual Engine, avec plusieurs optimisations :
- AI Sharpness V3
- AI Perfect Reality V4
- Smart Bit Enhancement V4
👉 Ces technologies améliorent la netteté, les contenus compressés et le rendu global.
TV gaming 4K : HDMI 2.1, HDR10+ et Game Bar
Le OLED+951 est clairement orienté gaming nouvelle génération :
- 4 ports HDMI 2.1
- compatibilité HDR10+ Gaming
- Game Bar avec détection automatique
- profils personnalisés par jeu
- fonction de zoom de mini-map
👉 Un excellent choix pour PS5, Xbox Series X et PC gaming.
Audio 70 W et Smart TV TitanOS
Le téléviseur embarque :
- un système audio 2.2 de 70 W
- double caisson de basses
Côté interface :
- TitanOS Smart TV
- Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube
- Apple TV+ disponible en 2026
Philips OLED+911 : un téléviseur OLED avec son premium Bowers & Wilkins
Le OLED+911 mise sur une expérience audio haut de gamme.
Son Bowers & Wilkins 3.1 : une vraie alternative à la barre de son
Ce modèle intègre un système audio frontal 3.1 signé Bowers & Wilkins :
- tweeter à dôme titane
- haut-parleurs médiums haute précision
- caisson de basses avec radiateurs passifs
👉 Puissance totale : 81 W
Résultat :
- basses profondes
- voix claires
- scène sonore immersive
Design plus fin et mieux intégré
Grâce à une nouvelle architecture :
- épaisseur réduite à 39,9 mm
- vibrations réduites
- intégration élégante sous l’écran
Philips OLED+ 2026 : une TV OLED premium pensée pour le futur
Avec les OLED+951 et OLED+911, Philips propose une gamme complète qui coche toutes les cases :
✅ Image ultra lumineuse (OLED + META 4.0)
✅ IA avancée (P5 AI + Dolby Vision 2 Max)
✅ Immersion unique (Ambilight + AmbiScape)
✅ Gaming nouvelle génération (HDMI 2.1, HDR10+)
✅ Audio premium (Bowers & Wilkins)
Verdict : Philips frappe fort face à LG, Samsung et Sony
La gamme Philips OLED+ 2026 s’impose comme une série de téléviseurs capables de rivaliser avec les leaders du marché comme LG OLED, Samsung QD-OLED ou Sony Bravia XR.
👉 Avec un positionnement clair :
offrir une expérience complète, immersive et intelligente, aussi bien pour le cinéma, le gaming que le streaming.