Philips OLED+ 2026 : OLED+951 et OLED+911, des TV OLED 4K ultra-lumineuses avec IA, Ambilight et audio Bowers & Wilkins

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Avec les OLED+951 et OLED+911, Philips dévoile sa nouvelle génération de téléviseurs OLED+ 2026. Au programme : dalle OLED META 4.0 ultra lumineuse, processeur P5 AI de 10e génération, Dolby Vision 2 Max, Ambilight immersif et audio Bowers & Wilkins. Une gamme premium pensée pour le gaming, le cinéma et le streaming.

Philips OLED+ 2026 : une nouvelle référence du téléviseur OLED haut de gamme

Philips revient en force sur le segment des TV OLED haut de gamme avec ses nouveaux modèles OLED+951 et OLED+911. Présentés lors d’un événement à Berlin, ces téléviseurs misent sur une combinaison de technologies d’intelligence artificielle, de dalle OLED nouvelle génération et d’expérience immersive.

L’objectif : proposer un téléviseur 4K OLED capable de rivaliser avec les meilleures TV du marché, aussi bien pour les films que pour les jeux vidéo.

Processeur P5 AI : une optimisation intelligente de l’image

Au cœur des téléviseurs Philips OLED+ 2026, on retrouve le processeur P5 AI de 10e génération, conçu pour améliorer automatiquement la qualité d’image.

Les améliorations apportées :

meilleur contraste HDR

gestion optimisée des hautes lumières et des noirs

réduction du bruit et amélioration des détails

adaptation en temps réel via intelligence artificielle

La fonction AI HDR Expansion / Restore permet d’analyser chaque image pour restaurer la dynamique lumineuse d’origine et l’adapter aux capacités du téléviseur.

👉 Résultat : une image plus réaliste, plus précise et mieux équilibrée.

Dalle OLED META 4.0 : luminosité record et couleurs ultra fidèles

Les modèles OLED+951 et OLED+911 intègrent une dalle META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 WOLED 165 Hz, parmi les plus avancées du marché.

Caractéristiques clés :

99,5 % DCI-P3 (couleurs cinéma)

(couleurs cinéma) 83 % BT.2020

jusqu’à 4 500 nits en pic lumineux

400 nits en plein écran

Cette dalle OLED offre :

des noirs parfaits

des couleurs vibrantes

une luminosité exceptionnelle pour une TV OLED

Autre avantage : une technologie anti-reflet capable de bloquer plus de 99 % des reflets, idéale pour les pièces lumineuses.

Dolby Vision 2 Max : une image optimisée automatiquement

Philips introduit la compatibilité Dolby Vision 2 Max, avec un moteur d’image boosté à l’IA.

Nouvelles fonctionnalités :

Precision Black → noirs plus profonds

→ noirs plus profonds Light Sense → ajustement automatique de la luminosité

→ ajustement automatique de la luminosité Authentic Motion → fluidité plus naturelle

Le téléviseur adapte l’image en fonction :

du contenu (film, sport, jeu)

de l’environnement lumineux

de la scène affichée

👉 Une technologie clé pour un rendu cinéma à domicile.

Ambilight + AmbiScape : une immersion totale unique sur le marché

Signature de Philips, le système Ambilight 4 côtés est toujours présent.

Mais en 2026, il évolue avec AmbiScape, une technologie qui synchronise :

l’écran

l’éclairage ambiant

l’environnement de la pièce

👉 Résultat : une immersion totale qui dépasse le téléviseur, idéale pour le home cinéma et le gaming.

Philips OLED+951 : le meilleur téléviseur OLED Philips pour le gaming et la performance

Le OLED+951 est le modèle flagship de la gamme OLED+ 2026.

Double processeur P5 AI et technologies avancées

Ce modèle intègre un P5 AI Dual Engine, avec plusieurs optimisations :

AI Sharpness V3

AI Perfect Reality V4

Smart Bit Enhancement V4

👉 Ces technologies améliorent la netteté, les contenus compressés et le rendu global.

TV gaming 4K : HDMI 2.1, HDR10+ et Game Bar

Le OLED+951 est clairement orienté gaming nouvelle génération :

4 ports HDMI 2.1

compatibilité HDR10+ Gaming

Game Bar avec détection automatique

profils personnalisés par jeu

fonction de zoom de mini-map

👉 Un excellent choix pour PS5, Xbox Series X et PC gaming.

Audio 70 W et Smart TV TitanOS

Le téléviseur embarque :

un système audio 2.2 de 70 W

double caisson de basses

Côté interface :

TitanOS Smart TV

Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube

Apple TV+ disponible en 2026

Philips OLED+911 : un téléviseur OLED avec son premium Bowers & Wilkins

Le OLED+911 mise sur une expérience audio haut de gamme.

Son Bowers & Wilkins 3.1 : une vraie alternative à la barre de son

Ce modèle intègre un système audio frontal 3.1 signé Bowers & Wilkins :

tweeter à dôme titane

haut-parleurs médiums haute précision

caisson de basses avec radiateurs passifs

👉 Puissance totale : 81 W

Résultat :

basses profondes

voix claires

scène sonore immersive

Design plus fin et mieux intégré

Grâce à une nouvelle architecture :

épaisseur réduite à 39,9 mm

vibrations réduites

intégration élégante sous l’écran

Philips OLED+ 2026 : une TV OLED premium pensée pour le futur

Avec les OLED+951 et OLED+911, Philips propose une gamme complète qui coche toutes les cases :

✅ Image ultra lumineuse (OLED + META 4.0)

✅ IA avancée (P5 AI + Dolby Vision 2 Max)

✅ Immersion unique (Ambilight + AmbiScape)

✅ Gaming nouvelle génération (HDMI 2.1, HDR10+)

✅ Audio premium (Bowers & Wilkins)

Verdict : Philips frappe fort face à LG, Samsung et Sony

La gamme Philips OLED+ 2026 s’impose comme une série de téléviseurs capables de rivaliser avec les leaders du marché comme LG OLED, Samsung QD-OLED ou Sony Bravia XR.

👉 Avec un positionnement clair :

offrir une expérience complète, immersive et intelligente, aussi bien pour le cinéma, le gaming que le streaming.