Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim arrive dans PUBG Mobile

PUBG MOBILE annonce un partenariat avec Warner Bros. Pictures pour célébrer la sortie en salle très attendue du film Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim de New Line Cinema, Warner Bros. Animation et Wingnut Films. Cette collaboration épique transpose les champs de bataille de la Terre du Milieu en jeu grâce à des événements et à des skins inspirés de l’histoire du film, disponibles pour une durée limitée.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 7 janvier, les joueurs pourront rejoindre les Alliés du Royaume et défendre bec et ongles le célèbre Hornburg. Grâce à des quêtes quotidiennes et à des défis de difficulté variable, les joueurs pourront faire leurs preuves : chaque victoire contribuera à la gloire du royaume. En progressant dans leur noble quête, les joueurs gagneront des points qui leur permettront d’obtenir des récompenses ; les défis d’élite permettront de remporter des trésors encore plus convoités. L’événement Alliés du Royaume est une véritable épreuve de force réservée aux plus courageux.

Les joueurs de PUBG MOBILE peuvent également récupérer des objets inspirés de mythes légendaires, tels que le formidable set de personnage Skadiwynn Sentinel, le puissant skin de fusil de sniper Gungnir M24 et le superbe skin de fusil de chasse à double canon Gjallarhorn. Une aventure épique attend celles et ceux qui auront l’audace de découvrir cette collaboration.

La collaboration entre PUBG MOBILE et Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim est disponible jusqu’au 7 janvier. Téléchargez et jouez au jeu gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store. Rejoignez la bataille dès aujourd’hui et ne manquez pas le film, en exclusivité dans les salles de cinéma le 11 décembre 2024.