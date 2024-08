Fortnite Festival : Karol G débarque dans la saison 5

Partager Facebook

Les nouveautés de la saison 5 de Fortnite Festival

La saison 5 commence aujourd’hui et s’achèvera le 2 novembre 2024 à 06h00, heure française. La voie des récompenses bonus est disponible à l’achat pour 1800 V-Bucks et permet aux fans de débloquer des objets sur le thème de Karol G, notamment la tenue Karol G Saison Bichota, le Micro Bichota et la Guitare Bichota. Les pistes musicales de Karol G disponibles dans cette nouvelle saison de Fortnite Festival incluent :

OKI DOKI

PROVENZA – REMIX

CAIRO

QLONA

L’expérience de concert de Karol G dans Fortnite

Le concert jouable de Karol G, intitulé Karol G MSB de Fortnite , est une expérience musicale unique grâce à laquelle les joueurs pourront danser tout au long du week-end, du vendredi 23 août à 21h00 jusqu’au 26 août 2024 à 18h00, heure française. Plus qu’une simple liste de titres à succès, il s’agit d’un voyage visuel en cinq parties à travers la vie et la carrière musicale de Karol G. En termes de gameplay, les fans peuvent collecter des EmPower-Ups au cours de l’expérience musicale afin d’éliminer les énergies négatives et de répandre des ondes positives dans cette fête baignée de néons.