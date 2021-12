Frogger in Toy Town : un nouveau mode basé sur la compétition « FROGGER » de Peacock est disponible

Partager Facebook

La mise à jour apporte trois nouveaux niveaux au jeu : Frog City, Candy Frog Land et Toad Temple. Chacun d’entre eux contient différents obstacles issus de la compétition physique grandeur nature FROGGER, diffusée actuellement sur Peacock. Pour passer les niveaux, les joueurs doivent battre le temps de l’ordinateur. Les joueurs qui complètent chaque niveau deviennent grands vainqueurs. Il est même possible de remporter un costume spécial !

Cette mise à jour permet aux fans de l’émission FROGGER de revivre – et jouer ! – leurs obstacles favoris dans Frogger in Toy Town. Le mode Frogger Game Show rassemble l’univers de l’émission et celui du jeu vidéo, en transposant les trois niveaux emblématiques de la compétition dans le style de Frogger in Toy Town.

Frogger Game Show est la quatrième mise à jour majeure de Frogger in Toy Town, après Winter Nightmare, Party Cruise et le mode Endurance.

La compétition FROGGER est disponible en streaming sur Peacock.