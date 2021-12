Elden Ring : Découvrez l’histoire de l’Entre-terre

Partager Facebook

Plongez un peu plus loin dans la mythologie minutieusement conçue par George R.R. Martin – auteur de la série fantastique à succès du New York Times, A Song of Ice and Fire – et dans le monde créé par FromSoftware sur la base du travail du célèbre écrivain dans cette nouvelle bande-annonce.

Transporté à une époque lointaine, vous revivrez l’Effondrement, une guerre initiée par la soif de pouvoir des demi-dieux qui a engendré les ténèbres dans l’Entre-terre. Vous combattrez aux côtés du général Radahn et de Malenia l’amputée. Malheureusement ces deux guerriers invincibles n’ont pu réunir un monde si profondément brisé. Il ne reste plus qu’un seul espoir : qu’un nouveau Seigneur d’Elden se lève et soulève le voile d’ombres qui est tombé sur le domaine de Marika.

L’attente est presque terminée. Bientôt, vous vous aventurerez dans l’Entre-terre et vous vous efforcerez de devenir le nouveau Seigneur d’Elden. Tenez-vous prêts, Sans-éclats, et préparez-vous à réclamer ce que le destin vous a promis.

ELDEN RING est disponible en précommande dès maintenant et sortira le 25 février 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via STEAM.

Le jeu offre une mise à jour gratuite sur PS5 pour les joueurs qui achètent la version PS4 et prend en charge Smart Delivery pour Xbox, permettant aux joueurs de jouer sur Xbox One et Xbox Series X|S avec un seul achat.