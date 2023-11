Frostpunk: Beyond the Ice : le jeu de gestion et de survie arrive sur mobile

Le spécialiste du jeu mobile Com2uS a trouvé un accord d’édition avec NetEase concernant la version mobile du célèbre jeu de gestion orienté survie, Frostpunk. Frostpunk: Beyond the Ice sortira bientôt sur iOS et Android dans le monde entier, avec du contenu exclusif.

Comme le jeu original, Frostpunk: Beyond the Ice vous plonge dans un univers post-apocalyptique steampunk, en pleine période glaciaire : il vous faudra gérer et développer votre propre cité autour de gigantesques machines à vapeur, seules capables d’assurer la chaleur nécessaire à la survie de vos quelques disciples. De nouveaux contenus font leur apparition dans cette version mobile, comme des systèmes de guilde et de commerce qui permettent aux joueurs et joueuses d’interagir entre eux, ou même un refuge pour animaux, entre autres.

« Nous utiliserons activement notre savoir-faire et notre expertise pour faire de Frostpunk un jeu mobile à succès, digne de la réputation de la licence officielle » déclare Ji-hoon Han, responsable de la division commerciale des jeux de Com2uS. « Nous prévoyons de renforcer nos activités dans le monde du jeu vidéo en diversifiant l’éventail de nos titres à l’avenir. »