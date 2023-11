Railroads Online annonce un week-end d’accès gratuit ainsi qu’une nouvelle mise à jour

Partager Facebook

Nouveau mode Didacticiel & wiki intégré au jeu

Le tout nouveau didacticiel fournira une explication détaillée des principes de base du jeu. Dans un mode de jeu séparé, les joueurs apprendront les bases les plus importantes de la simulation ferroviaire en bac à sable. De la construction et de la mise en place des rails à la connexion et à la mise en route des premières chaînes de production, le nouveau didacticiel ouvre la voie aux futurs passionnés de chemin de fer.

Le wiki du jeu, récemment remanié, permet également de trouver des informations importantes, qu’il s’agisse des notions de base du jeu, de faits marquants ou de détails historiques. Le wiki du jeu offre désormais toutes les explications dont auront besoin les nouveaux joueurs comme les plus expérimentés.

De plus, la toute nouvelle industrie « Exploitation de blé » ajoute trois nouvelles cargaisons.

Week-end d’accès gratuit sur Steam

Bonne nouvelle pour tous les joueurs qui souhaitent essayer Railroads Online : le jeu sera en accès libre du 16 au 20 novembre sur Steam. Pendant cette période, les joueurs pourront découvrir Railroads Online gratuitement, seuls ou avec leurs amis.