FUSER enflamme le dancefloor au mois de juillet

NCSOFT et Harmonix Music Systems annoncent les DLC du mois de juillet pour FUSER. Ces nouveaux morceaux pourront notamment être utilisés pour enflammer la Diamond Stage.

Voici la liste des nouveaux morceaux disponibles en téléchargement ce mois-ci :

ATB, Topic, A7S – Your Love (9PM)

Beast Business – Royce Please *

Katrina and the Waves – Walking On Sunshine

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

The Lingala Sound – Crystal Beach *

Marlon Kane – This Is How You Left Me *

Skrewbert – The Game Got You *

Tiësto – The Business

Faint Shadow Loop Pack 7 *

TK Sun Loop Pack 11*

* Morceaux offerts à tous les joueurs de FUSER

FUSER permet aux joueurs de combiner des voix, des rythmes et des mélodies pour créer leurs propres morceaux de musique. Plus d’une centaine de chansons sont disponibles ainsi que des dizaines d’instruments et effets, pour qu’aucun mix ne ressemble à un autre. FUSER est le bac-à-sable musical ultime.