Le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4 sortira le 15 juillet

Mr. X Nightmare s’accompagne d’un nouveau Mode Survie inventif, difficile et hautement rejouable. Les vagues continues d’ennemis qui s’enchaînent constituent un défi de taille pour les combattants les plus polyvalents, qui récupèrent des perks entre chaque déferlante pour tenter de survivre. Deux variations sont disponibles : Aléatoire pour des combats bouillants et imprévisibles et Hebdomadaire, avec des défis fixés à l’avance générés chaque semaine. Découvrez comment la variété des affrontements du Mode Survie s’appuie sur le système de combat fantastique de Streets of Rage 4 pour offrir un spectacle hallucinant doublé d’un challenge costaud dans cette nouvelle bande-annonce pour Mr. X Nightmare :

Chaque niveau terminé offre une compétence à choisir parmi deux, proposées aléatoirement, pour booster les combattants jusqu’à leur défaite inéluctable. Braver les assauts implacables du Mode Survie déverrouille de nouveaux mouvements de manière permanente, permettant aux joueurs de les utiliser dans tous les modes de Street of Rage 4 en personnalisant la liste de coups de leurs personnages préférés. La progression débloque de nouvelles armes dévastatrices à admirer dans la galerie, mais surtout à utiliser en Mode Survie comme dans le futur mode entraînement. Les classements mondiaux garderont une trace des meilleures performances : qui sera le plus grand combattant de Wood Oak City ?

Mr. X Nightmare signe également les grands débuts d’Estel Aguirre, ainsi que l’arrivée des versions jouables de Max Thunder et Shiva. La musique groovy de Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends) donne encore plus d’énergie à l’ensemble, qui s’accompagne d’une mise à jour gratuite ajoutant un mode entraînement complet, des choix de couleurs pour les personnages, un niveau de difficulté diabolique inédit et une tripotée d’améliorations, d’ajustements et d’équilibrages réalisés suite aux retours pertinents de la communauté fiévreuse. Ce contenu gratuit est également attendu pour le 15 juillet.

Une nouvelle version physique de Streets of Rage 4, qui inclut tout le contenu de Mr. X Nightmare, est disponible en précommande par l’intermédiaire de Merge Games. Cette édition sortira le 28 septembre prochain.

Streets of Rage 4 a revitalisé la série emblématique du beat’em all lors de sa sortie au printemps 2020 sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4. Après une absence remarquée de 25 ans, la série est passée à l’ère moderne avec panache grâce à Streets of Rage 4, qui a reçu un accueil particulièrement chaleureux par la critique et le public lors de sa sortie. Le jeu offre de nouveaux combattants mais aussi certaines têtes connues de la série, des graphismes crayonnés magnifiques, des mécaniques de jeu et capacités inédites, des personnages en pixel art à débloquer ainsi qu’une bande son qui rend hommage à l’identité originelle de la série, qui a fait son succès dans les années 90.