Gaia-X Summit 2025 : une nouvelle étape pour les écosystèmes numériques de confiance

Gaia-X annonce la tenue de son Sommet 2025, organisé les 20 et 21 novembre à Porto (Portugal), sous le thème évocateur : « Digital Ecosystems in Action » – « Les écosystèmes numériques en action ».

Élaboré en partenariat avec le Hub Gaia-X Portugal, piloté par TICE.PT, et Porto Digital, ce rendez-vous rassemblera les principaux décideurs publics, innovateurs, chercheurs et figures de proue de l’industrie européenne. Objectif : explorer la manière dont les écosystèmes numériques de confiance façonnent l’avenir de l’intelligence artificielle, de l’interopérabilité et des modèles de collaboration.

« Gaia-X est passé du concept à la mise en œuvre », souligne Ulrich Ahle, directeur général de Gaia-X. « Le Sommet 2025 illustrera comment la confiance, l’interopérabilité et l’innovation ne relèvent plus de principes théoriques, mais constituent désormais le socle opérationnel d’écosystèmes numériques concrets, permettant aux espaces de données de stimuler le développement d’une IA transparente, responsable et souveraine à l’échelle européenne. »

L’ouverture du Sommet sera marquée par les interventions de Catherine Jestin, présidente de Gaia-X et Executive Vice President Digital & Information Management chez Airbus, de Bernardo Correia, secrétaire d’État portugais à la Numérisation, ainsi que de Thomas Jarzombek, secrétaire d’État parlementaire auprès du ministère fédéral de la Numérisation en Allemagne. Ces allocutions introductives donneront le ton de deux journées rythmées par des prises de parole de haut niveau, des démonstrations en direct et des présentations des avancées stratégiques, technologiques et économiques de Gaia-X.

« Gaia-X se situe à la croisée de la confiance et de l’innovation. Ce Sommet met en lumière la concrétisation d’une vision collective fondée sur l’ouverture, la transparence et les valeurs européennes, qui se matérialise aujourd’hui en écosystèmes numériques pleinement fonctionnels. Nos travaux sur les espaces de données et la confiance illustrent clairement la trajectoire poursuivie : un futur où opérer dans un cadre sécurisé et interopérable permettra aux individus, aux entreprises et aux sociétés de coopérer en toute confiance au-delà des frontières », déclare Catherine Jestin.

De son côté, Thomas Jarzombek insiste sur l’importance géopolitique du projet :

« La raison d’être de Gaia-X n’a jamais été aussi pertinente. Les entreprises et organisations engagées au sein de cet écosystème peuvent contribuer de façon déterminante à renforcer notre souveraineté numérique et notre compétitivité en Europe. Je suis impatient de découvrir les contributions consacrées à l’IA et à la souveraineté des données qui seront au cœur du Sommet. »

Le Sommet marquera la présentation officielle du Gaia-X Trust Framework 3.0

L’un des temps forts de l’édition 2025 sera la présentation du Gaia-X Trust Framework 3.0 – “Danube Release”, dévoilé par Christoph Strnadl, directeur technologique (CTO) de Gaia-X, et Roland Fadrany, directeur des opérations (COO). Cette nouvelle version introduit des mécanismes d’extensibilité permettant l’automatisation de la conformité et de l’interopérabilité entre secteurs et territoires – un jalon essentiel vers des écosystèmes numériques fédérés, évolutifs et multi-domaines.

« Cette nouvelle version démontre que l’établissement de la confiance – au sein d’un même écosystème, mais surtout entre plusieurs écosystèmes – n’est plus un processus manuel. Avec Danube, nous pouvons automatiser les règles de gouvernance et les cadres de conformité de manière extensible, autorisant des adaptations sectorielles et régionales tout en préservant une interopérabilité totale », explique Christoph Strnadl.

Roland Fadrany ajoute :

« Avec la version Danube, Gaia-X franchit une étape décisive pour rendre la confiance scalable entre domaines et régions. L’apparition des extensions sectorielles et géographiques permet aux écosystèmes d’adapter le Trust Framework à leurs besoins spécifiques, tout en demeurant interopérables. BYOR – Bring Your Own Rules : cette flexibilité transforme Gaia-X, d’une initiative européenne, en une architecture véritablement mondiale au service d’une collaboration numérique de confiance entre multiples écosystèmes. »

Un programme structuré autour de trois pôles thématiques

Pendant deux jours, les participants auront accès à trois espaces d’échange parallèles :

Tech Theatre : ateliers sur les versions Danube et Loire, l’innovation open source et les mécanismes d’interopérabilité.

: ateliers sur les versions Danube et Loire, l’innovation open source et les mécanismes d’interopérabilité. Economic Theatre , animé par l’Université Paris-Dauphine et le Gaia-X Institute : évaluation des modèles économiques des projets d’espaces de données par des économistes de renom.

, animé par l’Université Paris-Dauphine et le Gaia-X Institute : évaluation des modèles économiques des projets d’espaces de données par des économistes de renom. Partners Theatre : sessions collaboratives avec des partenaires stratégiques de Gaia-X, tels que Cloud Temple, deltaDAO, neusta aerospace ou encore IRT SystemX.

« L’Europe a dépassé le stade de la démonstration de faisabilité en matière de souveraineté numérique. Désormais, il s’agit de prouver sa capacité à générer croissance et innovation », déclare Sébastien Lescop, directeur général de Cloud Temple.

« Le label Gaia-X Niveau 3 en est la preuve : il permet des services cloud performants et sécurisés, offrant aux entreprises européennes la possibilité de rivaliser au niveau mondial, dans un cadre juridique indépendant de législations extra-européennes, tout en restant ouverts et interopérables. En transformant la confiance en avantage concurrentiel concret, Gaia-X fait de la souveraineté numérique européenne une réalité industrielle. »

Les temps forts du Gaia-X Summit 2025

• Gaia-X Trust Framework 3.0 – “Danube” Release : introduction des premiers mécanismes d’extension sectorielle et géographique, permettant l’automatisation des règles des écosystèmes de manière compatible et interopérable.

• Projets pionniers d’espaces de données : les secteurs stratégique de l’aéronautique et du nucléaire construisent leur avenir numérique sur le Trust Framework.

• Catalogue des catalogues Gaia-X : démonstration en direct de la navigation au sein d’écosystèmes conformes Gaia-X et des services déjà disponibles.

• Focus Portugal : mise en lumière des réussites nationales participant au développement de l’écosystème européen de la donnée.

• Actualités des Hubs Gaia-X : avancée des déploiements régionaux.

• Tech, Economic et Partners Theatres : sessions interactives, démonstrations open-source et tables rondes d’experts.

• Clôture prospective “Eyes on Tomorrow” avec Catherine Jestin et Mario Campolargo.