Honda WN7 : l’électrique qui veut démocratiser la moto de demain

Avec la WN7, Honda fait un pas décisif vers la démocratisation de la moto électrique. Accessible aux détenteurs du permis A1, dotée d’une fiche technique ambitieuse et d’un positionnement tarifaire étudié, cette nouveauté entend ouvrir la voie à une mobilité plus propre, sans sacrifier les sensations ni le plaisir de conduite.

Le géant mondial du deux-roues motorisé franchit un cap historique en dévoilant enfin sa toute première motocyclette électrique. Baptisé WN7, ce modèle inédit, accessible dès l’obtention du permis A1, marque une rupture stratégique pour le constructeur nippon, qui se contentait jusqu’ici de décliner sa mobilité « zéro émission » sous forme de scooters. Honda laisse ainsi moins de terrain libre à ses concurrents déjà engagés sur ce segment naissant, au premier rang desquels Harley-Davidson – via sa division LiveWire –, Kawasaki, ou encore des spécialistes de la motorisation électrique tels que Zero Motorcycles.

Avec l’annonce de la WN7, Honda capte les projecteurs et enrichit sa gamme d’un véhicule qui n’est plus seulement destiné aux courts trajets urbains, mais ambitionne une polyvalence accrue. Cette entrée en scène constitue un tournant pour le leader planétaire du marché du deux-roues, qui revendique près de 40 % des ventes mondiales, désormais aligné face aux pionniers américains et japonais. À l’inverse, BMW, dont l’offre électrique demeure cantonnée aux scooters, se retrouve quelque peu isolé en Allemagne, sans intention affichée de commercialiser des motos électriques dans un avenir proche.

Pour cette première incursion dans l’univers de la moto électrique, plusieurs éléments méritent d’être soulignés. Derrière un dessin résolument futuriste, la WN7 s’articule autour d’une batterie de 9,3 kWh, d’un moteur à refroidissement liquide, et bien évidemment dépourvu de tout réservoir de carburant. Pensée pour conserver une vocation citadine, l’engin promet toutefois un confort et une aptitude aux déplacements péri-urbains supérieurs à ceux d’un simple scooter. Fait notable : une déclinaison spécifique permettra aux titulaires du permis A1, équivalent à la catégorie 125 cm³, de prendre son guidon.

Deux déclinaisons : standard et bridée

L’électrification d’une moto ouvre de nouvelles perspectives, notamment en matière de performances. La nouvelle Honda WN7 pourra atteindre entre 120 et 129 km/h selon la version, et ce dès le permis A1. Deux configurations techniques sont proposées : une motorisation développant 50 kW (68 ch) pour la version « standard », et une autre limitée à 11,2 kW (15 ch) pour être conforme à la réglementation A1. La mouture non bridée revendique un 0 à 100 km/h en 4,6 secondes, tandis que la variante destinée aux jeunes conducteurs évoque un 0 à 50 mètres en cinq secondes.

Si la promesse de sensations semble au rendez-vous, la question de l’autonomie demeure cruciale. La WN7 propose une batterie de 9,3 kWh offrant, selon Honda, de 140 à 153 km d’autonomie (cette dernière donnée pour la version A1). Dans un usage concret, l’autonomie devrait plutôt se situer autour de 120 km. La recharge complète sur prise domestique 230 V nécessitera de 2 h 30 à 5 h 30, tandis qu’une halte sur borne de recharge automobile permettra de récupérer environ 90 km en 30 minutes grâce au connecteur CCS2. Des performances qui s’inscrivent dans la moyenne du marché, déjà investi par des références établies comme LiveWire (Harley-Davidson) et Kawasaki. Toutefois, l’essentiel de la concurrence émerge aujourd’hui de jeunes constructeurs encore peu connus du grand public, mais agressifs sur les tarifs.

Sur ce point, Honda frappe fort : la WN7 est commercialisée au tarif unique d’environ CHF 15000.-, sans différence de prix entre la version standard et celle compatible A1. Les deux déclinaisons disposent de quatre modes de conduite (Standard, Sport, Rain, Econ) et de quatre niveaux de frein moteur via la régénération électrique.

Affichant un poids de 217,5 kg batterie incluse, la WN7 embarque un équipement particulièrement complet : antiblocage de frein (ABS), éclairage LED, limiteur de vitesse, instrumentation numérique sur un écran de 5 pouces, port USB-C, marche arrière assistée jusqu’à 5 km/h, et contrôle de couple. Pour couronner le tout, une connectivité Bluetooth via l’application RoadSync permettra d’intégrer musique, navigation et notifications au tableau de bord.