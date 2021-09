Games Made In France de retour du 21 au 24 octobre 2021

La deuxième édition de Games Made in France arrive à grand pas.

Une occasion à ne pas rater où vous retrouverez les fleurons des jeux vidéo français, des annonces en exclusivité ainsi que de nombreux goodies à gagner !

Découvrez Humankind et réécrivez l’histoire de l’humanité. Prenez part à des expéditions plus dangereuses les unes que les autres dans Wartales, ou encore, partez pour un road trip rocambolesque sur Road 96.

Nos casters hauts en couleurs ne manqueront pas de vous faire découvrir ces univers marquants, imaginés par les studios les plus créatifs du jeu vidéo français.

Voici un aperçu des jeux à découvrir lors de cet événement tant attendu :

● Astral Ascent, Hibernian Workshop

● Diluvian Winds, Goblinz Studio

● Blooming Business, Homo Ludens

● Broken Pieces, Elseware

● Exoblast, Dreamirl

● Orpiment, Yobiké

● Humankind, Amplitude Studios

● Road 96, Digixart

● Wartales, Shiro Games

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site officiel.

Games Made in France est rendu possible par le soutien du CNC et de la Région Île-de-France, ainsi que par le travail des associations régionales du jeu vidéo