AiAi de Super Monkey Ball arrive dans la saison 5 de Fall Guys !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le singe de Jungle Island rejoint la partie sous forme de costume exclusif disponible dans Fall Guys à partir d’aujourd’hui et jusqu’au jeudi 30 septembre. Cette collaboration arrive juste à temps pour célébrer la sortie de Super Monkey Ball Banana Mania, prévue pour le 5 octobre.

Le leader intrépide de Jungle Island est coutumier des parcours périlleux, il sait comment éviter les obstacles les plus infranchissables. AiAi roule jusque dans Fall Guys Saison 5 arborant son style reconnaissable entre mille, son t-shirt “A” orange et ses oreilles démesurément grandes. Ce costume sera disponible pour 10 couronnes dans un temps limité directement sur le store du jeu Fall Guys. Aucune bana…euh.. aucun challengeur ne sera épargné tandis que vous vous fraierez un chemin jusqu’à la jungle dans cette collaboration épique !

Pour savoir comment récupérer le costume exclusif d’AiAi dans Fall Guys, rendez-vous sur le site officiel, leur Twitter, Instagram, et TikTok.

Super Monkey Ball Banana Mania sortira le 5 octobre 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC via Steam. Le jeu profitera de la fonctionnalité Smart Delivery dès sa sortie. De la même façon, les versions PS4™ bénéficieront d’une mise à niveau gratuite pour PS5™.