Cloud souverain : Infomaniak lance une alternative indépendante aux géants du Web à des tarifs agressifs

Acteur incontournable du Cloud en Europe, Infomaniak lance une alternative indépendante à Amazon AWS et Microsoft Azure. Propulsée par la technologie OpenStack et exclusivement gérée en Suisse, cette infrastructure à la demande (IaaS) va permettre aux entreprises de profiter des avantages du cloud avec les meilleures garanties de sécurité à des prix plus compétitifs que les géants du marché.

Une solution cloud souveraine pour les PME et les organisations publiques

Alors que la souveraineté des données est au cœur de l’actualité politique et économique, Infomaniak ouvre sa solution cloud, jusqu’ici réservée aux grandes organisations. Cette infrastructure est désormais disponible pour toutes les entreprises et entités publiques qui souhaitent migrer leur informatique dans un cloud entièrement géré en Suisse, au cœur de l’Europe.

Le cloud est un pilier de la transformation numérique et un facteur de différentiation croissant. Il offre de plus grandes capacités d’échelle, une meilleure expérience utilisateur et permet de maîtriser et réduire drastiquement ses coûts d’infrastructure. De plus, il offre une plus grande agilité et permet d’absorber des pics de charge et d’augmenter la fiabilité de ses services en cas de fortes sollicitations.

Une infrastructure cloud à la demande avec un positionnement agressif

Développée en interne par des employés d’Infomaniak issus du CERN et de la communauté Debian et OpenStack, cette infrastructure repose sur plus de 10 ans d’expérience et est propulsée par des composants de dernière génération. Les outils en ligne de la Suite Infomaniak (kDrive, kMeet, Mail, Calendar, etc.), Swiss Backup et SwissTransfer fonctionnent notamment depuis le début avec cette technologie, ce qui représente quotidiennement des millions d’utilisateurs et des pétaoctets de données.

La plus petite instance (1 CPU, 2 Go de RAM) démarre à partir de 2.65 € /mois et l’utilisateur paie ici uniquement les ressources qui sont effectivement consommées, avec la possibilité d’ajuster à la demande la puissance de calcul dont il a besoin. Un système de paliers permet de garder la maîtrise de son budget et une rapide comparaison permet de constater l’écart des prix par rapport aux acteurs établis : le Public Cloud d’Infomaniak se positionne comme l’une des solutions les plus agressives du marché. À l’ouverture d’un compte, 300 € sont offerts pour démarrer, ce qui permet aux entreprises de découvrir la puissance du service et aux étudiant(e)s de développer leurs compétences avec des projets d’envergure.

Une technologie open source reconnue mondialement

Le Public Cloud d’Infomaniak repose sur OpenStack, la même technologie qui propulse les infrastructures de sociétés comme la NASA, le CERN, Adobe, Blizzard Entertainment, Tencent, Rakuten, Deutsche Telekom AG, Nike, T-Mobile ou encore Carrefour. Cette technologie open source est sans mécanisme de « vendor lock-in » et s’intègre aussi bien dans une infrastructure locale, multi cloud qu’hybride. Les entreprises et les organisations publiques peuvent ainsi amorcer leur transition numérique en deux temps : d’abord en assurant la scalabilité et un backup de leur infrastructure dans le cloud, et dans un deuxième temps en migrant entièrement dans le cloud, si l’expérience est concluante. Les utilisateurs restent libres et peuvent changer de fournisseur à tout moment, contrairement à une solution propriétaire comme Microsoft Azure.

Un accompagnement sur mesure

Infomaniak accompagne les entreprises et les organisations publiques dans la conceptualisation de leur infrastructure cloud. Ses experts cloud peuvent également donner des indications pour aider des entités qui souhaiteraient migrer chez Infomaniak depuis un fournisseur existant afin de bénéficier des tarifs attractifs et des engagements de l’entreprise indépendante. Cet accompagnement est gratuitement proposé et la mise en œuvre de la stratégie discutée peut ensuite être exécutée par le réseau de partenaires formés par Infomaniak.