Gamescom 2023 : Vertigo Games dévoile un nouveau trailer co-op pour Hellsweeper VR

es créateurs de Sairento VR et l’éditeur Vertigo Games ont présenté leur tout nouveau trailer pour Hellsweeper VR, jeu d’action VR très attendu. A partir du 21 septembre, deux joueurs pourront assembler leur forces afin de nettoyer l’enfer de ses démons déchainés et participer à des combats VR explosifs ! Les portes de l’Enfer s’ouvriront pour la sortie de Hellsweeper VR, disponible sur Meta Quest 2, PlayStation VR 2 et PC VR.

Le trailer co-op de Hellsweeper VR offre un aperçu d’un monde désolé, où les joueurs pourront faire équipe et combattre les forces obscures.

Le mode co-op propose une expérience roguelike complète, arbitrant entre stratégie et RNG. Chaque joueur reçoit des bénédictions, des dons et des armes uniques, permettant un mélange propre à chacun et un gameplay enrichi avec un large choix de stratégies de combat.

Hellsweeper VR propose :

Le mode roguelike : Participez à une série de combat se terminant par un boss, accumulez du loot et de l’expérience, améliorez votre personnage, vos armes ou votre compagnon, le chien des Enfers.

: Participez à une série de combat se terminant par un boss, accumulez du loot et de l’expérience, améliorez votre personnage, vos armes ou votre compagnon, le chien des Enfers. Support Cross Play : Grâce au cross play, il n’a jamais été aussi simple de jouer avec vos amis, peu importe la plateforme VR qu’ils utilisent.