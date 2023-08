Gamescom 2023 : ICE-T apparaît dans deux trailers de PAYDAY 3

Partager Facebook

Aujourd’hui, à l’occasion de la Gamescom 2023 et durant l’Opening Night Live, Deep Silver et Starbreeze ont dévoilé un trailer de gameplay dans lequel on peut retrouver ICE-T, le célèbre rappeur et acteur. PAYDAY 3 est le jeu de tir coopératif ultime qui sortira le 21 septembre.

Deep Silver et Starbreeze ont également dévoilé le nouveau trailer en Live Action de PAYDAY 3, une vidéo explosive dans laquelle on peut écouter les compositions du très célèbre orchestre symphonique de Vienne. ICE-T est aussi présent dans ce trailer.

ICE-T est l’un des artistes les plus engagés et originaux du monde. Dans l’univers de PAYDAY 3, il se fait passer pour un entrepreneur nommé Mac, qui propose une nouvelle mission aux joueurs.

Dans le nouveau casse « 99 Boxes », les joueurs peuvent faire équipe dans une mission coopérative à 4 afin d’infiltrer une zone de stockage hautement sécurisée. Fidèle à l’expérience de jeu de la franchise PAYDAY, le casse « 99 Boxes » peut être abordé de deux manières : en utilisant une approche furtive, il faudra alors se faufiler entre les gardes, tout en évitant les caméras et employés, ou en faisant du bruit, arme à la main, ce qui pourra se traduire par des affrontements musclés avec la police et les équipes du SWAT faisant appel à des renforts en hélicoptère.

Quel que soit le personnage choisi, le but est de faire équipe pour atteindre le PAYDAY ultime.

PAYDAY 3 sera présent à la gamescom 2023 avec le casse « 99 Boxes » jouable sur le stand business PLAION (Hall 4.2, stand B041-D050) ainsi que sur le stand public (Hall 9.1, stand B010-C019). Les braqueurs virtuels sont les bienvenus, venez vous joindre au gang pour semer le chaos !

Les quatre criminels masqués les plus connus dans l’histoire du jeu vidéo seront de retour le 21 septembre 2023 sur PC via le PC Game Pass, Steam et Epic Games Store, ainsi que sur Xbox Series X|S, sur Xbox Game Pass, sur PlayStation®5 et GeForce Now.