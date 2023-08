Gamescom 2023 : Nouveau trailer pour Lords of the Fallen

HEXWORKS, un studio de CI Games, a publié une version étendue de la bande-annonce officielle de Lords of the Fallen qui a été présentée ce soir lors de l’Opening Night Live à Cologne. Avec une minute entière d’images supplémentaires de l’action-RPG très attendu, la bande-annonce prolongée plonge plus profondément dans le monde vaste et cauchemardesque qui attend les joueurs lors du lancement du jeu sur PC, PlayStation®5, et Xbox® Series X|S le 13 octobre.

Lors de la Gamescom, les visiteurs du cinéma Lords of the Fallen (Hall 9, B010-C019) seront parmi les premiers au monde à découvrir en direct et de manière immersive une zone inédite. La présentation mettra en avant la mécanique révolutionnaire de double royaume du jeu, et donnera un avant-goût des combats brutaux de mêlée, à distance et magiques – et des expériences de jeu extrêmement différentes – qu’offrent les deux royaumes.