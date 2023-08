Gamescom 2023 : Découvrez le trailer de lancement de Fae Farm et le contenu post-lancement

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

hoenix Labs a dévoilé la campagne post-lancement de Fae Farm, la prochaine simulation de ferme chaleureuse infusée de magie. Les ajouts post-lancement du jeu incluront de nouveaux lieux à découvrir, de nouveaux personnages avec lesquels se lier d’amitié ou entamer une histoire d’amour, de nouvelles créatures, de nouvelles histoires et bien plus encore ! Les joueurs sur Nintendo Switch auront accès à deux futurs packs de contenu Fae Farm téléchargeables gratuitement via le Nintendo eShop. Ceux achetant l’édition Deluxe de Fae Farm sur Steam ou sur l’Epic Games Store au prix de 59,99€ recevront également les deux premiers packs de contenu post-lancement de Fae Farm à leur sortie. Les deux premiers packs de contenu sont attendus entre décembre 2023 et juin 2024, sur toutes les plateformes.

​

​Outre ces contenus post-lancement pour Fae Farm, Phoenix Labs a dévoilé une toute nouvelle façon de valider son ticket et d’embarquer pour Azoria. L’édition Standard de Fae Farm, disponible sur Steam et l’Epic Games Store, est désormais disponible en précommande pour 39,99€ et donne accès au jeu de base Fae Farm avec tout le contenu de lancement disponible dans l’édition Deluxe. Avec plus de 100h de jeu pour les joueurs les plus passionnés, dont une riche campagne principale, des centaines d’objets à fabriquer et à collectionner, une large variété de cultures à faire pousser, des poissons et bestioles à attraper et un monde soigneusement créé à la main à explorer, l’édition Standard offre une expérience considérable aux joueurs en quête de douceur et d’aventure.