Gamescom 2023 : Le manoir prend vie dans The 7th Guest VR dès le 19 octobre

Présenté comme l’une des icônes de l’industrie, le story trailer du très attendu The 7th Guest VR a été dévoilé pendant la première partie de l’Opening Night Live de la Gamescom, présenté par Geoff Keylight. Mais ce n’est pas tout : la date de sortie a également été annoncée ! Cette réinterprétation VR de l’aventure originale, mêlant énigmes et mystères, sortira le 19 octobre, juste à temps pour la saison d’Halloween. Il sera disponible sur Meta Quest 2, PlayStation VR et PC VR.

Les joueurs ont également pu apercevoir les graphismes à couper le souffle ainsi que certaines des énigmes qui les attendent dans The 7th Guest VR, chacune ayant été minutieusement réfléchie et entièrement réinventée pour tirer avantage de l’ensemble des possibilités mises à disposition par la VR. Le mystère entourant Manoir Stauf commence à être dévoilé, avec la découverte de nouvelles scènes volumétriques où le joueur sera témoin d’apparitions fantomatiques 3D, représentant les malheureux invités du Manoir.

« Avec The 7th Guest VR, nous inspirons à repousser les limites du possible dans la VR, exactement comme dans la version originale du jeu PC. » déclare Paul van der Meer, Game Director du jeu. « Le story trailer montre l’ensemble des prouesses de la capture volumétrique à un tel niveau. Il permet aux joueurs d’avoir un avant-goût de l’atmosphère intense du jeu, en observant les personnages découvrir les étranges phénomènes se produisant dans le manoir et les sinistres raisons pour lesquelles ils y ont été amenés. »